Головне за ніч. П’ятниця, 28 жовтня

Відбиті атаки противника на Донбасі, ворожі удари по Донеччині та Дніпропетровщині, обстріл Миколаєва, новий власник Twitter.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Андріївка, Білогорівка Луганської області, Бахмут, Бахмутське, Времівка, Зеленопілля, Соледар, Майорськ, Мар’їнка, Невельське, Новобахмутівка, Первомайське, Яковлівка Донецької області.

Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання позицій на окремих напрямках, зокрема, на лівому березі річки Дніпро, активно веде повітряну розвідку. Відзначається посилення угруповання ворога на правобережній частині тимчасово зайнятої території Херсонської області мобілізованими військовослужбовцями чисельністю до 1000 осіб. Їх розселяють у помешканнях місцевих жителів, які покинули ці території.

Більше про оперативну обстановку станом на ранок 28 жовтня – у нашій новині.

Нагадаємо, цього тижня серед вражених російською армією цілей для крилатих ракет не було жодного військового обʼєкту. Окупанти зосередились на ударах по енергетичній інфраструктурі.

Генштаб також інформує, що загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 28 жовтня орієнтовно склали 69700 осіб. За минулу добу ліквідовано 480 окупантів.

Про інші втрати противника – в новині.

За 27 жовтня російська армія вбила чотирьох мирних мешканців Донецької області, поранень зазнали ще девʼять. Серед жертв троє мешканців Бахмута, один – Святогірська. Серед поранених – пʼять у Бахмуті, двоє в Бахмутському, один у Північному, один у Зорі, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Крім того, правоохоронці виявили тіла пʼяти цивільних, які загинули під час окупації – у Шандриголовому", – повідомив він.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Нагадаємо, на Бахмутському і Авдіївському напрямках обстановка залишається найскладнішою.

Уночі російські окупанти били "градами" і важкою артилерією по Нікопольському району Дніпропетровщини. Під ударами опинилися Нікопольська, Марганецька і Червоногригорівська громади.

За інформацією голови ОВА Валентина Резніченка, поранених немає. У Нікополі пошкоджені з десяток багатоповерхових та приватних будинків. Обірвані лінії електропередач. У Червоногригорівській громаді понівечені дачні будинки та електромережі.

Близько другої години ночі росіяни обстріляли Миколаїв із зенітно-ракетних комплексів С300. Унаслідок удару зруйновано адміністративну будівлю, пошкоджено багатоповерхову новобудову і пекарню. Одна людина отримала легкі поранення.

Організація Обʼєднаних Націй не має даних про жодні лабораторії "біологічної зброї" в Україні, про які заявляла Росія. Про це на скликаному росіянами засіданні повідомив директор і заступник верховного представника у справах роззброєння Адедеджі Ебо.

Засідання було скликано відповідно до поданої РФ скарги щодо заяв про програми біологічної зброї в Україні. "Як повідомив Раді Верховний представник Накаміцу в березні і травні цього року, Організація Обʼєднаних Націй не знає про будь-які подібні програми біологічної зброї. Так залишається і сьогодні", – сказав Ебо.

Україна на цьому засіданні нагадала, що росіяни вже неодноразово вдавалися до подібних провокацій, звинуваючи українців у підготовці неіснуючих ударів.

Докладно про це можна прочитати в матеріалі LB.ua.

Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що придбав Twitter, і запевнив рекламодавців, що cоцплатформа залишиться безпечним місцем для їхніх брендів.

"Після кількох місяців невпевненості, чи він таки придбає соціальну мережу за 44 мільярди доларів, допис генерального директора Tesla є найпереконливішим підтвердженням того, що угода, як очікується, буде укладена до закінчення терміну о 17:00 у Делавері в п’ятницю", – пише The Guardian.

У заяві, доданій до твіту, Маск зазначив, що придбав Twitter, оскільки “для майбутнього цивілізації важливо мати спільний “цифровий міський простір”, де можна обговорювати широкий спектр переконань по-здоровому, не вдаючись до насильства”. “Саме тому я купив Twitter. Я не робив цього, бо це було би просто. Я зробив це не для того, щоб заробити більше грошей. Я зробив це, щоб спробувати допомогти людству, яке я люблю”, – додав Маск.

Детальніше – в нашій новині.

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