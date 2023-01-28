Контррозвідка Служби безпеки України запобігла проникненню ворожих поплічників до місцевих органів державної влади у прикордонних регіонах України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

У ході слідчо-оперативних дій затримано двох колишніх «посадовців пенсійного фонду ЛНР» у захоплених Сватівському та Білокуракинському районах Луганщини. Зловмисники прибули на підконтрольну українській владі територію, отримавши статус переселенців зі сходу України.

Приховуючи свою співпрацю з ворогом, один з них намагався влаштуватися в регіональному підрозділі Пенсійного фонду. Інший колаборант – планував увійти до складу управління фінансів однієї з районних військових адміністрацій поблизу кордону з РФ. У разі успішної реалізації ворожих планів поплічники агресора могли отримати доступ до закритої інформації.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Нагадаємо, що Служба безпеки повідомила про підозру колишньому "заступнику міненерго ЛНР", який "передав" російським окупантам вугільну галузь Луганщини.