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На Луганщині СБУ затримала зрадників, які пробували влаштуватися до держустанов

Зловмисники прибули на підконтрольну Києву територію, отримавши статус переселенців. 

На Луганщині СБУ затримала зрадників, які пробували влаштуватися до держустанов
Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки України запобігла проникненню ворожих поплічників до місцевих органів державної влади у прикордонних регіонах України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

У ході слідчо-оперативних дій затримано двох колишніх «посадовців пенсійного фонду ЛНР» у захоплених Сватівському та Білокуракинському районах Луганщини. Зловмисники прибули на підконтрольну українській владі територію, отримавши статус переселенців зі сходу України.

Приховуючи свою співпрацю з ворогом, один з них намагався влаштуватися в регіональному підрозділі Пенсійного фонду. Інший колаборант – планував увійти до складу управління фінансів однієї з районних військових адміністрацій поблизу кордону з РФ. У разі успішної реалізації ворожих планів поплічники агресора могли отримати доступ до закритої інформації.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Нагадаємо, що Служба безпеки повідомила про підозру колишньому "заступнику міненерго ЛНР", який "передав" російським окупантам вугільну галузь Луганщини.

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