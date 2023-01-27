СБУ повідомила про підозру "заступнику міненерго ЛНР", який "передав" росянам вугільну галузь

Із вересня 2015 по лютий 2016 років за його вказівкою було незаконно вивезено 230 тис. тонн кам’яного вугілля.

Служба безпеки повідомила про підозру колишньому "заступнику міненерго ЛНР", який "передав" російським окупантам вугільну галузь Луганщини.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Зловмисником є колишній представник окупаційної адміністрації РФ на тимчасово захопленій частині Луганщини, якого у 2016 році призначили «заступником міністра палива, енергетики та вугільної промисловості ЛНР». На цій «посаді» він виконував завдання москви щодо перелаштування паливно-енергетичного комплексу регіону на потреби країни-агресора. Насамперед «посадовець» займався налагодженням безперебійного постачання українського вугілля до РФ", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що з вересня 2015 по лютий 2016 років за його вказівкою до Ростовської області було незаконно вивезено 230 тис. тонн кам’яного вугілля на суму понад 200 млн грн.

Для цього на території РФ створили профільну комерційну структуру, через яку відвантажували сировину та здійснювали фінансові операції в рублях. Отримані гроші ватажки терористів направляли на фінансування і матеріально-технічне забезпечення угруповань бойовиків.

За даними слідства, до терористичної організації "ЛНР" зловмисник приєднався у 2014 році. Там він входив до найближчого оточення терориста Плотницького і сприяв захопленню бойовиками одного з найбільших вугільних гігантів Луганщини.

Після цього ворожого поплічника призначили очільником цього підприємства, а згодом "завели" до керівного складу підконтрольного РФ "міненерго".

Наразі йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу (сприяння діяльності терористичної організації).

Чоловік зараз переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині сходу України.

Нагадаємо, раніше на Львівщині Бюро економічної безпеки повідомило про підозру керівнику держпідприємства за розтрату 3500 тонн вугілля.