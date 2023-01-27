Російський наступ на Бахмут може бути кульмінаційним, – ISW
Російський наступ на Бахмут може бути кульмінаційним, – ISW
Папа Римський уперше зустрівся з керівниками основних українських церков. Онуфрій не поїхав
Папа Римський уперше зустрівся з керівниками основних українських церков. Онуфрій не поїхав
Миколу Тищенка виключили з партії "Слуга народу"
Миколу Тищенка виключили з партії "Слуга народу"
Одеса в ЮНЕСКО: як ми цього досягли і що буде далі
Одеса в ЮНЕСКО: як ми цього досягли і що буде далі
Українська ППО збила 47 крилатих ракет ворога, - Залужний
Українська ППО збила 47 крилатих ракет ворога, - Залужний
Унаслідок атаки росіян у Голосіївському районі є загиблий і поранені (оновлено)
Унаслідок атаки росіян у Голосіївському районі є загиблий і поранені (оновлено)
"Слуга народу" Тищенко організовує в Таїланді "зустріч із громадою"
"Слуга народу" Тищенко організовує в Таїланді "зустріч із громадою"
"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним - тим, що читав Снайдера в окопі
"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним - тим, що читав Снайдера в окопі
ГоловнаСуспільствоВійна

Крім 14 “Леопардів”, Польща збирається передати Україні 60 танків PT-91 Twardy

Це польська модернізована версія Т-72.

Крім 14 “Леопардів”, Польща збирається передати Україні 60 танків PT-91 Twardy
Польський танк PT-91
Фото: EPA/UPG

Крім 14 раніше анонсованих танків Leopard 2, Польща збирається передати Україні 60 танків PT-91 Twardy (модернізована версія Т-72).

Про це повідомляє Укрінформ. 

“Польща була першою країною, яка поставила 250 танків (до України – ред.) Зараз ми готові відправити 60 наших модернізованих танків PT-91, а також 14 танків Leopard 2”, - повідомив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в інтерв’ю канадському телеканалу CTV News. 

Він звернув увагу, що для України зараз дуже важливими є сучасні танки, враховуючи, що Росія їх може мати від кількох до 15 тисяч.

“Якщо ми не хочемо, щоб Україна програла, ми маємо бути дуже відкритими та наполегливими у своїй підтримці”, - наголосив польський прем’єр.

За його словами, Польща зараз здійснює чергові кроки, аби різні країни приєдналися до міжнародної коаліції щодо передачі Україні танків Leopard 2.

Цю ж інформацію підтвердив голова Офісу президента України Андрій Єрмак

“Польща відправить в Україну 60 танків PT-91 Twardy, разом із раніше анонсованими 14 танками Leopard 2”, - написав він. 

Єрмак подякував союзникам за підтримку. 

Нагадаємо, нещодавно в Пентагоні заявили, що надання танків Abrams через пакет USAI свідчить про довгострокову відданість Сполучених Штатів Україні. Мова може йти навіть про роки. 

Сполучені Штати Америки надають Україні 31 танк Abrams та 8 гусеничних ремонтно-евакуаційних машин M88, призначених для ремонтних та евакуаційних робіт бронетехніки. 

Танки придбають через Ініціативу сприяння безпеці України (USAI) для підтримки оборони України від російської агресії. Це означає, що техніка буде придбана у виробника, а не взята зі складів Пентагона.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також