Крім 14 “Леопардів”, Польща збирається передати Україні 60 танків PT-91 Twardy

Крім 14 раніше анонсованих танків Leopard 2, Польща збирається передати Україні 60 танків PT-91 Twardy (модернізована версія Т-72).

Про це повідомляє Укрінформ.

“Польща була першою країною, яка поставила 250 танків (до України – ред.) Зараз ми готові відправити 60 наших модернізованих танків PT-91, а також 14 танків Leopard 2”, - повідомив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в інтерв’ю канадському телеканалу CTV News.

Він звернув увагу, що для України зараз дуже важливими є сучасні танки, враховуючи, що Росія їх може мати від кількох до 15 тисяч.

“Якщо ми не хочемо, щоб Україна програла, ми маємо бути дуже відкритими та наполегливими у своїй підтримці”, - наголосив польський прем’єр.

За його словами, Польща зараз здійснює чергові кроки, аби різні країни приєдналися до міжнародної коаліції щодо передачі Україні танків Leopard 2.

Цю ж інформацію підтвердив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

“Польща відправить в Україну 60 танків PT-91 Twardy, разом із раніше анонсованими 14 танками Leopard 2”, - написав він.

Єрмак подякував союзникам за підтримку.

Нагадаємо, нещодавно в Пентагоні заявили, що надання танків Abrams через пакет USAI свідчить про довгострокову відданість Сполучених Штатів Україні. Мова може йти навіть про роки.

Сполучені Штати Америки надають Україні 31 танк Abrams та 8 гусеничних ремонтно-евакуаційних машин M88, призначених для ремонтних та евакуаційних робіт бронетехніки.

Танки придбають через Ініціативу сприяння безпеці України (USAI) для підтримки оборони України від російської агресії. Це означає, що техніка буде придбана у виробника, а не взята зі складів Пентагона.