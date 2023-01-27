​Росіяни за минулу добу 148 разів обстріляли позиції українських захисників на Запоріжжі

Надійшло 14 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури.

Минулої доби російські окупаційні війська обстріляли 20 населених пунктів Запорізької області.

Про це повідомляє в Telegram пресслужба Запорізької ОВА.

"На Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. Протягом минулої доби ворог здійснив 148 обстрілів позицій українських захисників застосовуючи при цьому танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ворог обстріляв цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Значкове, Дерезівка, Мала Токмачка, Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Червоне, Шевченко, Плавні, Малі Щербаки, Кам'янське, Новоандріївка, Новоданилівка, Чарівне, Малинівка, Щербаки, Темирівка, Білогір'я, Полтавка, Степове.

Надійшло 14 повідомлень про руйнування будинків громадян та об’єктів інфраструктури.

Евакуація цивільного населення протягом минулої доби не проводилась.

Нагадаємо, в ніч на 26 січня російські окупанти влучили в об’єкт енергетики на Запоріжжі.