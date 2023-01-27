Японія оголосила про нові санкції проти російських компаній і фізосіб

До РФ заборонено постачання товарів, які можуть бути використані для посилення військового потенціалу.

Японія оголосила сьогодні про нові санкції проти російських компаній і фізичних осіб, а також торгові обмеження.

Про це пише Reuters.

“У п'ятницю Японія оголосила про додаткові санкції у відповідь на останні дії Москви в Україні, заборонивши експорт до Росії ключових стратегічних товарів і заморозивши активи десятків осіб”, – зазначає видання.

Згідно з інформацією міністерства торгівлі, Японія забороняє постачання до Росії товарів, які можуть бути використані для посилення військового потенціалу, включно з напівпровідниковим обладнання та компонентами, роботами, генераторами електроенергії, вибуховими речовинам, а також вакцинами та медичним обладнанням.

Зазначається, що нова заборона на експорт набуде чинності 3 лютого.

Окрім того, Японія заморозила активи ще трьох організацій і 22 росіян, а також 14 “промосковських осіб, пов’язаних з “анексією” південного сходу регіону України”.

Як інформують ЗМІ, під експортні обмеження потрапили 49 компаній із Росії, а також: дитячий омбудсман Марія Львова-Бєлова, голова ЦВК Елла Памфілова, віцепрем'єри Дмитро Чернишенко та Андрій Білоусов і заступник міністра оборони Михайло Мізинцев.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда може в лютому відвідати Україну і провести переговори з президентом Володимиром Зеленським.