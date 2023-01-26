У США назвали можливу умову пом’якшення деяких санкцій проти Росії

Йдеться про виведення російських військ із України та серйозне ставлення до переговорів.

Заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд назвала можливу умову пом’якшення деяких санкцій проти Росії, повідомляє "Європейська правда".

За словами Нуланд, йдеться про виведення російських військ із України та серйозне ставлення до переговорів.

"У контексті рішення Росії вести серйозні переговори і вивести свої війська з України та повернути території, я, безумовно, підтримала б це (пом’якшення санкцій). Думаю, що державний секретар США Блінкен зробив би те ж саме", – сказала заступниця держсекретаря на слуханнях у Сенаті, присвячених питанням протидії російській агресії.

Так Нуланд відповіла на питання сенатора Ренда Пола, котрий висловив пропозицію, аби США та Росія уклали домовленість про взаємне зняття санкцій із російських та американських законодавців.

Сенатор зазначив, що російські депутати потрапили під санкції через те, що мають "певні переконання". Мається на увазі підтримка окупації українських територій та військове вторгнення. На думку Пола, це ускладнює здійснення діалогу.

"Я б сказав, що якщо США не зацікавлені в тому, щоб були розмови з росіянами, ми повинні уважно подивитися, що можна зробити, щоб сприяти цьому", – сказав сенатор.

Нагадаємо, 26 січня управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США визнало групу Вагнера міжнародною злочинною організацією і запровадило санкції щодо фізичних та юридичних осіб, які пов'язані з цією ПВК.

Напередодні посли ЄС затвердили продовження усіх застосованих Євросоюзом економічних санкцій проти РФ за агресію проти України. Дія санкцій продовжена ще на 6 місяців.