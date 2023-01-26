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Байден планує візит у Європу до річниці вторгнення Росії в Україну, - NBC

Рзглядається кілька країн, куди може приїхати президент США. Зокрема, це - Польща.

Байден планує візит у Європу до річниці вторгнення Росії в Україну, - NBC
Фото: ОПУ

Президент США Джо Байден планує відвідати Європу. Його візит буде пов'язаний з річницею повномасштабного вторгнення росіян в Україну 24 лютого.

Про це повідомив кореспондент NBC Джош Лендерман у Twitter.

"Байден розглядає можливість поїздки в Європу у зв'язку з річницею вторгнення в Україну наступного місяця", - написав журналіст із посиланням на джерела.

За інформацією NBC, розглядається кілька країн, куди може приїхати президент США. Зокрема, це - Польща.

Представники адміністрації Байдена також обговорюють оголошення ще одного великого пакету військової допомоги Україні наприкінці лютого.

Нагадаємо, раніше Байден запевнив, що Україна має двопартійну підтримку Конгресу США.

Сполучені Штати Америки також нададуть Україні 31 танк Abrams та вісім гусеничних ремонтно-евакуаційних машин M88, призначених для ремонтних та евакуаційних робіт бронетехніки.

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