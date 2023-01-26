Державний енерготрейдер АТ "Енергетична компанія України" підписав меморандум із турецькою Karpowership щодо використання плавучих для подолання енергодефіциту в Україні.

Про це повідомила пресслужба ЕКУ.

Компанії спільно з національними та міжнародними організаціями планують розробити проєкт щодо фінансування та запуску 500 МВт електричної потужності від енергокораблів. Цією потужності може бути достатньо для забезпечення електроенергією 1 млн сімей в Україні.

В рамках співпраці розглядаються у тому числі варіанти розташування енергокораблів біля берегів Молдови та Румунії, приєднання до їх електромереж та передачі струму до енергосистеми України через міждержавні лінії електропередачі.

Для оцінки зазначеної можливості планується залучити уряди Молдови та Румунії.

"Karpowership радий співпрацювати з АТ «ЕКУ» задля пом’якшення енергетичної кризи в Україні. Енергокораблі є швидким, надійним і гнучким рішенням для зменшення дефіциту електроенергії в країні, і ми готові підтримати Україну в отриманні необхідної енергії якнайшвидше, - комерційний директор Karpowership Зейнеп Харезі.

Фото: ecu.gov.ua

Фото: ecu.gov.ua

"Енергосистема України зазнала 12 масованих російських атак. Дефіцит електроенергії внаслідок пошкодження генеруючої інфраструктури України зростає. Поки війна триває, будівництво нових енергоблоків для відновлення втрачених або пошкоджених генеруючих потужностей є неможливим, і нам потрібно шукати інноваційні рішення для подолання поточної кризи. Технологія Karpowership дозволяє відносно швидко розгортати нові генеруючі потужності з метою цільового спрямування до української мережі. Ми віримо, що це може призвести до зміни парадигми вирішення енергетичної кризи в Україні під час російських атак на інфраструктуру", - прокоментував генеральний директор АТ "ЕКУ" Віталій Бутенко.

Нагадаємо, Україна, яка донедавна була нетто-експортером електроенергії, наразі відчуває її гострий дефіцит внаслідок російських обстрілів інфраструктури. Найбільша атомна станція України окупована і не генерує енергію, також інші великі теплові та гідроелектростанції на вільній території тією чи іншою мірою пошкоджені ракетами.

У листопаді Зейнеп Харезі говорила ЗМІ, що її компанія веде переговори про розміщення трьох енергетичних барж загальною потужністю 300 МВт в Одесі. Потім також з'явився варіант із портами Молдови та Румунії.