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Виробник F-16 готовий постачати їх країнам, які передадуть свої літаки Україні

Які саме країни купуватимуть бойові літаки, не повідомляється.

Виробник F-16 готовий постачати їх країнам, які передадуть свої літаки Україні
Фінські Hornets та бельгійські винищувачі F-16 під час навчань у повітряному просторі Фінляндії
Фото: Puolustusvoimat - Försvarsmakten

Головний операційний директор Lockheed Martin Френк Сент-Джон повідомив про готовність постачати F-16 країнам, котрі передадуть свої літаки Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

"Було багато розмов про передачу третім сторонам F-16, внаслідок чого країни реекспортуватимуть свої американські літаки в Україну для захисту повітряного простору. Lockheed не бере безпосередньої участі у переговорах про можливе постачання Києву військових літаків", - заявив Френк Сент-Джон.

Він зазначив, що Lockheed Martin збирається нарощувати виробництво F-16 у Грінвіллі (США), щоб була можливість надати літаки країнам, які захочуть передати свої борти для України.

Уряд США повинен схвалити продаж або передачу третім країнам винищувачів американського виробництва, тому європейським країнам буде потрібна політична підтримка з боку адміністрації Байдена.

Нагадаємо, міжнародні партнери вже визначили тип літака, який, імовірно, нададуть Україні для боротьби проти Росії.

Раніше повідомлялось, що в уряді Нідерландів потенційно готові обговорити надання Україні винищувачів F-16, якщо Київ озвучить відповідний запит. 

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