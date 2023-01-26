У небі над Одещиною збито три ракети "Калібр", - ОВА

Підрозділами протиповітряної оборони в небі над Одеською областю збито три ракети "Калібр".

Про це повідомив у Telegram голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

Підрозділами протиповітряної оборони в небі над Одещиною було збито три ракети «Калібр»! На щастя в наслідок удару постраждалих серед цивільних в області немає", - написав він.

Марченко також зазначив, що дав доручення начальникам районних військових адміністрацій особисто роз'яснити ситуацію мешканцям області.

Нагадаємо, зранку 26 січня на по всій території України було оголошено повітряну тривогу. У Київській, Одеській, Дніпропетровській, Житомирській і Вінницькій областях працювала система протиповітряної оборони.

Через загрозу російської ракетної атаки у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення електроенергії.