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На Київщині, Одещині, Дніпропетровщині і в столиці – екстрені вимкнення світла

Це вимушений превентивний крок.

На Київщині, Одещині, Дніпропетровщині і в столиці – екстрені вимкнення світла
Фото: EPA/UPG

Через загрозу російської ракетної атаки у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення електроенергії.

Про це ДТЕК повідомляє у Telegram.

“Це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі”, – ідеться в повідомленні.

У ДТЕК також закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

 

Нагадаємо, голови ОВА повідомили про загрозу масованого ракетного удару. Ракети вже в повітряному просторі України. Слід перебувати в укриттях і зменшити навантаження на енергосистему. 

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