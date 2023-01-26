На Київщині, Одещині, Дніпропетровщині і в столиці – екстрені вимкнення світла

Через загрозу російської ракетної атаки у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення електроенергії.

Про це ДТЕК повідомляє у Telegram.

“Це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі”, – ідеться в повідомленні.

У ДТЕК також закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, голови ОВА повідомили про загрозу масованого ракетного удару. Ракети вже в повітряному просторі України. Слід перебувати в укриттях і зменшити навантаження на енергосистему.