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Щоб розпочати контрнаступ, Україні потрібна далекобійна артилерія, – ГУР Міноборони

Потрібні танки, БМП і важке озброєння.

Щоб розпочати контрнаступ, Україні потрібна далекобійна артилерія, – ГУР Міноборони
Фото: ukrinform.ua

Росіяни перекидають військові вантажі по всій території РФ, наразі ворожі військові склади розташовані за 80-120 км від лінії фронту. Україні потрібні ракети більшої дальності, щоб завдавати по них ударів.

Про це заявив в інтерв’ю CNN представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

За його словами, окупанти почали перекидати військові вантажі по всій території Російської Федерації, зокрема через Кримський півострів у південні області. Зараз російські військові склади розташовані за 80-120 км від лінії фронту, і щоб завдавати по них ударів, Україні потрібна артилерія більшої дальності.

Далекобійна артилерія також потрібна для того, щоб Україна могла розпочати контрнаступ до того, як росія перекине підкріплення.

“Особливо зараз для формування потужних ударних угруповань потрібні танки, БМП, важке озброєння, яке дало б змогу швидко вести контрнаступ проти противника”, – зазначив представник ГУР МО України.

 

Раніше в Головному управлінні розвідки повідомляли, що Росія планує на весну та початок літа новий великий наступ в Україні.

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