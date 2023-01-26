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СБУ затримала російського агента, який коригував ракетні удари по Лиману

Зловмисником виявився місцевий житель, який після деокупації міста встановив контакт з російськими спецслужбами і запропонував їм свою допомогу у війні проти України.

СБУ затримала російського агента, який коригував ракетні удари по Лиману
Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного поплічника агресора у ході контрдиверсійних заходів у звільненому Лимані.

Про це повідомляє СБУ. 

“Зловмисником виявився місцевий житель, який після деокупації міста встановив контакт з російськими спецслужбами і запропонував їм свою допомогу у війні проти України. За вказівкою агресора він збирав інформацію про місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони на території району”, - йдеться в повідомленні.

Крім того, зловмисник передавав окупантам локації місцевих об’єктів критичної інфраструктури, у тому числі енергогенеруючих підприємств, через свою знайому, яка проживає на тимчасово захопленій частині Луганщини і перебуває у полі зору спецслужб РФ.

Отриману інформацію рашисти використовували для проведення прицільних ракетних ударів по території міської громади. Після обстрілів ворожий поплічник виходив на місцевість, щоб зафіксувати наслідки повітряних атак і потім “прозвітувати” агресору.

Співробітники СБУ затримали російського агента на спробі чергової передачі розвідданих через месенджер. Під час обшуку у затриманого виявлено телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь країни-агресора.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, нещодавно на Київщині СБУ затримала росіянку за поширення ворожої пропаганди. Вона приїхала в Україну ще в 2007 році й оселилася у Бучанському районі Київщини. Жінка підтримувала тісний зв’язок з дружиною херсонського колаборанта Стремоусова. 

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