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Унаслідок нічного обстрілу Слов’янська пошкоджені будинки

Люди не постраждали.

Унаслідок нічного обстрілу Слов’янська пошкоджені будинки
Фото: Слов’янська міська військова адміністрація у Telegram

Уночі 26 січня російські військові обстріляли Слов’янськ. Унаслідок атаки пошкоджені будинки.

Про це повідомляє у Telegram Слов’янська міська військова адміністрація.

За інформацією очільника адміністрації Вадима Ляха, ворожий удар прийшовся по мікрорайону Хімік. Від вибухової хвилі постраждали декілька будинків. Постраждалих немає.

Фото: Слов’янська міська військова адміністрація у Telegram

 

Нагадаємо, попри постійні обстріли люди повертаються у населені пункти Донеччини. З липня населення Краматорська зросло з 45 тис. до 80 тис., Слов’янська – з 20 тис. до 40 тис.

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