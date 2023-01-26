Уночі 26 січня російські військові обстріляли Слов’янськ. Унаслідок атаки пошкоджені будинки.
Про це повідомляє у Telegram Слов’янська міська військова адміністрація.
За інформацією очільника адміністрації Вадима Ляха, ворожий удар прийшовся по мікрорайону Хімік. Від вибухової хвилі постраждали декілька будинків. Постраждалих немає.
Нагадаємо, попри постійні обстріли люди повертаються у населені пункти Донеччини. З липня населення Краматорська зросло з 45 тис. до 80 тис., Слов’янська – з 20 тис. до 40 тис.