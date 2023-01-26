Люди не постраждали.

Уночі 26 січня російські військові обстріляли Слов’янськ. Унаслідок атаки пошкоджені будинки.

Про це повідомляє у Telegram Слов’янська міська військова адміністрація.

За інформацією очільника адміністрації Вадима Ляха, ворожий удар прийшовся по мікрорайону Хімік. Від вибухової хвилі постраждали декілька будинків. Постраждалих немає.

Фото: Слов’янська міська військова адміністрація у Telegram

Нагадаємо, попри постійні обстріли люди повертаються у населені пункти Донеччини. З липня населення Краматорська зросло з 45 тис. до 80 тис., Слов’янська – з 20 тис. до 40 тис.