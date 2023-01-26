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Уночі над Києвом збили близько 15 "шахедів", є загроза повторної атаки

За попередніми даними, жертв і поранених немає. 

Уночі над Києвом збили близько 15 "шахедів", є загроза повторної атаки
Рештки іранського БПЛА Shahed-136 (ілюстративне фото)
Фото: mil.in.ua

Цієї ночі Київ зазнав чергового повітряного нападу росіян. Окупанти спрямували на столицю декілька десятків баражуючих боєприпасів Shahed.

У повітряному простор столиці захисники збили близько 15 БпЛА. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Попередньо, без жертв та влучань в об’єкти інфраструктури. Дякуємо нашим силам ППО за чергову відмінну роботу! За оперативною інформацією, протягом дня є висока ймовірність наступних повітряних атак ворога. Тому – не втрачаємо пильність. При оголошенні повітряноі тривоги прямуйте до укриттів. Бережіть себе і близьких!" – сказав Сергій Попко.

За даними повітряних сил, вночі росіяни застосували 24 "шахеди". Усі вони були знищені захисниками. 

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