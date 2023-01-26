Наступний “Рамштайн” відбудеться 14 лютого у штаб-квартирі НАТО

14 лютого у штаб-квартирі НАТО пройде окреме засідання Контактної групи з питань оборони України, організоване США.

Про це повідомляє Укрінформ.

Також зазначається, що наступне засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони відбудеться 14-15 лютого у Брюсселі під головуванням генсека НАТО Єнса Столтенберга.

Зазначається, що 13 лютого Столтенберг проведе пресконференцію для ЗМІ.

Нагадаємо, західні союзники обговорюють постачання Україні винищувачів. Для України боротьба за постачання західних танків була лише початком.

Раніше міжнародні партнери вже визначили тип літака, який, імовірно, нададуть Україні для боротьби проти Росії.