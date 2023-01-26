ОАСК іще не ліквідували, а до КСУ є питання. У якому стані судова реформа?

Пояснюю, де є недопрацювання просто зараз.

По-друге, запуск судів і призначення компетентних фахівців на ключові посади в цій сфері — запит від Європейського Союзу. А стати його частиною ми прагнемо.

По-перше, запит на справедливість є. І він буде тільки загострюватися: громадянське суспільство хоче, щоб колаборанти, гауляйтери, пропагандисти з ворожими меседжами та інші поплічники окупанта зазнали покарання. Воїни ж мають повертатися додому та розуміти: їм було за що перемагати.

Судова реформа залишається такою самою болючою, як і важливою темою для розвитку Української держави. Після деокупації всієї території нашої країни в суспільстві буде чимало запитань щодо суду як інституції.

Фото: Конституційний Суд України - офіційна сторінка

Венеціанська комісія ставить доречні питання КСУ

У грудні було прийнято закон про вдосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді КСУ. Але тут у Венеціанки виникли запитання, адже він не відповідає її вимогам. Зокрема, Венеціанська комісія рекомендує збільшити склад відбіркової комісії (Дорадчої групи експертів), щоб додати сьомого члена за квотою міжнародних партнерів.

Ключова вимога — не тільки призначити ще одного члена, а й залишити право вирішального голосу саме за міжнародними кваліфікованими та неупередженими експертами. Саме це має упрозорити роботу органу та забезпечити добросовісне судочинство. Але цілком можливо, що система буде опиратися до останнього.

ОАСК ліквідовано? Не поспішайте

ВРУ проголосувала за ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва. Точніше судилища. Фундамент його — скандали, хабарі та навіть можлива співпраця з Януковичем напередодні повномасштабного російського вторгнення.

Рішення Ради раніше ініціював, а після голосування ще й підтримав Президент. Але остаточно «вовчий суд» не щезнув досі. Для прикладу, суддя ОАСК Руслан Арсірій подав до Київського окружного адміністративного суду позов проти Державної судової адміністрації щодо скасування їхнього наказу про утворення ліквідаційної комісії ОАСК.

Фото: sud.ua

Поки що це виглядає як формальність, і цю, так би мовити, установу ми таки викорінимо. Але це питання часу.

Кого обрали до ВРП?

Уже в січні на з’їзді суддів обрали вісьмох фахівців до Вищої ради правосуддя. Того органу, який є ключовим у запуску судів. Отже, і його члени мають бути найвищого фаху. До ВРП обрали Юлію Бокову, Аллу Котелевець, Григорія Усика, Олександра Сасевича, Ольгу Попікову, Тетяну Бондаренко, Олену Ковбій і Сергія Бурлакова.

Добре те, що відтепер ВРП укомплектована і може починати повноцінну роботу — до кількісних показників запитань немає. Нюанс у тому, що жоден новоспечений член не має бездоганної репутації в юридичній сфері. Саме на цьому тлі можуть виникнути проблеми.

ВККС: боротьба триває

Більш менш зрозуміла ситуація з Вищою кваліфікаційною комісією суддів. На початку 2022 року Комісія оголосила про початок конкурсу на посаду члена ВККС. До відкритих співбесід запросили 64 кандидатів, а весь відбір проходить в онлайн-режимі – можна стежити в YouTube.

Комісія відбере 32, яких порадить ВРП. Далі список зменшать до 16 осіб, а кращі з них займуть вакантні посади у ВККС.