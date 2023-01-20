Комітет правової політики передав на розгляд Верховної Ради чотирьох кандидатів у члени Дорадчої групи

Комітет правової політики Верховної Ради погодив оголошення конкурсу на 3 вакантні посади суддів Конституційного Суду. Крім того, на розгляд Верховної Ради буде передано 4-х кандидатів у члени Дорадчої групи.
Про це повідомив нардеп, голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики Денис Маслов.
“Сьогодні, 20 січня, на засіданні Комітету з питань правової політики заслухали 4-х кандидатів у члени Дорадчої групи за квотою Верховної Ради України”, - написав Маслов.
Йдеться про:
- Шишкін Віктор Іванович
- Сущенко Володимир Миколайович
- Онищенко Наталія Миколаївна
- Грамацький Ернест Мірчевич
Він зазначив, що всі кандидати мають необхідний досвід та відповідають встановленим законом вимогам. Тому усіх передають на розгляд ВРУ.
Крім того, сьогодні ж погодили й оголошення конкурсного відбору кандидатур на 3 вакантні посади суддів Конституційного Суду України. Найближчим часом оголошення з'явиться на сайті ВРУ.
Нагадаємо, новий постійний представник Верховної Ради України у Конституційному Суді України Максим Дирдін розповів в інтерв'ю LB.ua, що конкурсна процедура відбору кандидатів на посади суддів КСУ запрацює вже в лютому. Дорадча група експертів може працювати у складі 4 членів. До КСУ можливо буде обрати 5 вакантних суддів вже за пів року.