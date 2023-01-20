Комітет правової політики передав на розгляд Верховної Ради чотирьох кандидатів у члени Дорадчої групи

Крім того, Комітет правової політики ВР погодив оголошення конкурсу на 3 вакантні посади суддів КСУ.

Комітет правової політики Верховної Ради погодив оголошення конкурсу на 3 вакантні посади суддів Конституційного Суду. Крім того, на розгляд Верховної Ради буде передано 4-х кандидатів у члени Дорадчої групи.

Про це повідомив нардеп, голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики Денис Маслов.

“Сьогодні, 20 січня, на засіданні Комітету з питань правової політики заслухали 4-х кандидатів у члени Дорадчої групи за квотою Верховної Ради України”, - написав Маслов.

Йдеться про:

Шишкін Віктор Іванович

Сущенко Володимир Миколайович

Онищенко Наталія Миколаївна

Грамацький Ернест Мірчевич

Він зазначив, що всі кандидати мають необхідний досвід та відповідають встановленим законом вимогам. Тому усіх передають на розгляд ВРУ.

Крім того, сьогодні ж погодили й оголошення конкурсного відбору кандидатур на 3 вакантні посади суддів Конституційного Суду України. Найближчим часом оголошення з'явиться на сайті ВРУ.

Нагадаємо, новий постійний представник Верховної Ради України у Конституційному Суді України Максим Дирдін розповів в інтерв'ю LB.ua, що конкурсна процедура відбору кандидатів на посади суддів КСУ запрацює вже в лютому. Дорадча група експертів може працювати у складі 4 членів. До КСУ можливо буде обрати 5 вакантних суддів вже за пів року.