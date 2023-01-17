​Депутати зібрали підписи для позбавлення повноважень своїх проросійських колег

У Верховній Раді зібрали понад 150 підписів під зверненням до голови парламенту Руслана Стефанчука щодо позбавлення повноважень депутатів від заборонених проросійських партій.

Про це йдеться у відповіді на запит Руху ЧЕСНО народного депутата від фракції "Слуга народу" Олега Дунди, який ініціював збір підписів.

Найбільший відсоток підписів дали фракції "Голос" (95%) та "Європейська солідарність" (78%).

Підписи поставили навіть народні депутати, які наразі знаходяться на передовій - нардепи від "Голосу" Роман Лозинський, Роман Костенко та Андрій Шараскін, а також представник групи та Сергій Рудик від групи "За майбутнє".

Представники "Батьківщини" (63%) на чолі з Юлією Тимошенко відмовилися ставити підписи під зверненням.

Окрім того, підпис також поставив і співголова депутатської групи "За майбутнє" Тарас Батенко, який раніше зареєстрував законопроект №7424, що позбавляє права брати участь у пленарних засіданнях депутатів, на політичні партії яких накладено санкції РНБО.

Ініціатива Батенка пропонує внести зміни лише до Регламенту Ради, адже 81-ша стаття Конституції передбачає виключний перелік обставин, згідно з якими можна припинити повноваження народного депутата.

"Ми бачимо, що вже п'ятьох нардепів ОПЗЖ позбавили мандатів. Але Шуфрич та інші представники проросійської партії і далі займають ключові посади в комітетах. Просимо парламент у найкоротші строки напрацювати єдину політику щодо представників проросійських партій у парламенті та на місцевому рівні", - зазначила лідерка Руху ЧЕСНО Віта Думанська.

Нагадаємо, раніше постійний представник Верховної Ради в Конституційному Суді Максим Дирдін розповів, що нардепам двох груп можуть заборонити брати участь в засіданнях парламенту та комітетах. Але позбавлення мандатів не передбачено, оскільки це суперечить Конституції.

За даними ЗМІ, президент Володимир Зеленський позбавив громадянства нардепів від ОПЗЖ Віктора Медведчука, Тараса Козака та Рената Кузьміна. У них планують забрати мандати народних депутатів.