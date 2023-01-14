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У МЗС заявили, що Зеленський поки не планує їхати з візитом до ООН

Президент здійснює закордонні поїздки залежно від безпекової ситуації в Україні.

У МЗС заявили, що Зеленський поки не планує їхати з візитом до ООН
Фото: EPA/UPG

Інформація про нібито заплановану поїздку президента Володимира Зеленського до ООН у роковини російської агресії є неточною.

Про це у Facebook написав речник МЗС Олег Ніколенко. 

"Деякі ЗМІ подали новину про намір Президента України відвідати ООН в річницю російського вторгнення як підтверджений факт. Хочу уточнити: наразі такого рішення не ухвалено. Глава Української держави здійснює закордонні поїздки залежно від безпекової ситуації в Україні та інших факторів. Будемо належним чином тримати громадскість в курсі", - написав Ніколенко.

Нагадаємо, що перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова сказала, що президент Володимир Зеленський хоче особисто відвідати ООН та виступити на Генасамблеї напередодні річниці російського вторгнення.

Генасамблея ООН запланувала на 23 лютого дебати високого рівня щодо війни в Україні, після яких 24 лютого відбудеться міністерське засідання Ради безпеки ООН. 

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