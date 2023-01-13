Верховна Рада позбавила мандатів пʼятьох проросійських депутатів – Віктора Медведчука, Андрія Деркача, Рената Кузьміна і Андрія Аксьонова.

Про це LB.ua повідомив народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Питання розглядали з блокуванням трибуни.

"Через втрату громадянства (президент підписав Указ, – ред.) депутатів: Віктора Медведчука – 320 – за (на фото голосування за це питання), Тараса Козака – 317 – за; Андрія Деркача – 314 за; Рената Кузьміна – 319 – за. Через власну заяву – Андрія Аксьонова – 294 за", – повідомив він.

Железняк зазначив, що голосування "відбувалося це зі скандалом з самого ранку".

"Спочатку 40-к хвилин була дискусія коли ставити у порядок денний питання позбавлення мандатів п'ятьох депутатів. Пропозиції Коаліції була: розглядати в кінці порядку денного (бо у них ні на що б голосів не вистачило). Пропозиція інших фракцій та груп: почати день з позбавлення мандатів цих депутатів", – розповів нардеп.

За його словами, депутатів позбавили мандатів після трьох голосувань та блокування трибуни.

Нардеп Олексій Гончаренко також опублікував відео із залу Ради. За його словами, нардепи добилися, щоб питання позбавлення мандатів Медведчука та компанії відбулося в першу чергу, бо влада хотіла розгляд питання затягнути.

Нагадаємо, 9 січня нардеп Андрій Аксьонов написав заяву про складання мандата. Він потрапив у Верховну Раду після перемоги на проміжних виборах. Раніше Аксьонов був мером міста Добропілля і представником партії "Порядок", який переміг на довиборах до парламенту в 50-му окрузі на Донеччині.

19 травня 2021 року він офіційно склав присягу народного депутата України. При цьому присягу йому довелося виголошувати з ложі для гостей і під крики "ганьба!", оскільки трибуну Ради заблокували нардепи "Євросолідарності", "Голосу" та позафракційник Гео Лерос.

Аксьонову закидають проведення сепаратистського "референдуму" у 2014 році, наявність російського паспорта та "лікування" на території окупованого Криму, образу проукраїнських активістів і неповагу до загиблих воїнів АТО. Також проти нього відкрито кримінальну справу. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Нардеп з паспортом РФ: кого обрали в парламент на Донеччині".

Чотири інші депутати були позбавлені громадянств указом президента 10 січня.