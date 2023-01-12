Аграрії отримають гарантії повернення валютної виручки при експорті зерна

Верховна Рада України на засіданні 12 січня прийняла Закон про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо застосування режиму експортного забезпечення на період дії воєнного, надзвичайного стану.

За закон в цілому проголосував 231 нардеп, передає кореспондент LB.ua.

Закон було підготовлено членами Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики.

«Закон спрямований на вирішення чинної проблеми неповернення валютної виручки, тобто порушення платником податків валютного законодавства в частині дотримання граничних строків надходження виручки за операціями з експорту товарів», — зазначають нардепи у пояснювальній записці.

Так, за даними Національно банку України станом на 01.01.2021 загальна сума заборгованості нерезидентів перед українськими суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності становила 6 869,0 млн дол. США, яка протягом 2021 року збільшилася на 504,5 млн дол. США і станом на 01.01.2022 становила 7 373,5 млн дол. США, з якої сума заборгованості за експортними операціями становила 5 083,9 млн дол. США. Також за 9 місяців 2022 року заборгованість збільшилася на 248 млн дол. США і станом на 01.10.2022 становила 7 621,5 млн дол. США, з якої заборгованість за експортними операціями становила 5 452,9 млн дол. США.

«Враховуючи надзвичайно актуальну, особливо в умовах воєнного стану, проблему для забезпечення функціонування економіки України – повернення валютної виручки в державу, існує об’єктивна потреба у створенні механізмів, що сприятимуть своєчасному надходженню валютної виручки у повному обсязі та запобігатимуть необґрунтованому витоку капіталу з держави», — додають автори закону.

Спроба вирішення наведеної вище проблематики була втілена у проєкті Закону за реєстр. No 8166 від 01.11.2022, яким було запропоновано концепцію попередніх експортних депозитів у розмірі не менше 15% від фактурної вартості партії товару, а також у проєкті Закону за реєстр. No 8166-1 від 15.11.2022, яким було запропоновано депонування експортером коштів на рахунку зі спеціальним режимом використання, відкритому в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, з можливістю отримання експортного овердрафту для експорту без необхідності поповнення рахунка.

«Разом з тим, обидва законопроєкти не містили завершеного механізму правового регулювання, що зумовило необхідність розробки доопрацьованого проєкту. Метою якого є створення механізму для забезпечення своєчасного і у повному обсязі надходження валютної виручки за експортними операціями та регулювання платіжного балансу України при експорті окремих сільськогосподарських товарів з України шляхом запровадження режиму експортного забезпечення на період дії воєнного, надзвичайного стану».

Нагадаємо, за 9 місяців 2022 року аграрії взяли кредитів на 62 млрд 509 млн грн.



За час повномасштабної війни з України експортували близько 40 млн тонн пгропродукції.