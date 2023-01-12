Станом на 1 січня обсяг готівки, яка перебувала в обігу в Україні, становив 716,1 млрд грн

Це на 14,1% більше, ніж торік.

Станом на 1 січня цього року сума готівки, яка перебувала в обігу в Україні, становила 716,1 млрд грн.

Про це повідомляє Національний банк України.

Так, із цієї суми було понад 2,9 млрд банкнот на загальну суму 710,5 млрд грн, а також майже 14,2 млрд монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 5,5 млрд грн.

У Нацбанку зазначили, що це на 88,5 млрд грн або на 14,1% більше, ніж рік тому – на 1 січня 2022 року було 627,6 млрд грн).

Упродовж 2022 року сума готівки в обігу суттєво коливалася, повідомляють в НБУ. Відбувалося як її зростання, так і скорочення. У фінустанові пояснили, що така нерівномірна динаміка зумовлена російським вторгненням.

"Так, на початку повномасштабного вторгнення через невизначеність ситуації попит громадян на готівку суттєво зріс. Адже в перші дні війни українці не були впевнені, чи будуть працювати банки, чи можна буде розраховуватися платіжними картками. Водночас усі змогли швидко пересвідчитися, що навіть попри війну, фінансові сервіси безперебійно працюють, безготівкові розрахунки здійснюються, тому вже з початку квітня попит на готівку почав поступово зменшуватися", - зазначили в Нацбанку.

Друга хвиля зростання готівки в обігу розпочалася з листопада. Вона була пов’язана з масованими ракетними ударами Росії по енергетичній інфраструктурі. "Тимчасова відсутність електроенергії спричиняє перебої в роботі деяких банкоматів, це викликає відчуття, що готівка вже не така доступна, як зазвичай... Неможливість гарантовано сплатити платіжною карткою формує потребу мати з собою більше готівки. Все це разом впливає на бажання громадян сформувати певний запас готівки на тривалий час. Через це зростання готівки в обігу спостерігалося до кінця 2022 року", - додали в НБУ.

Нацбанк також оприлюднив оновлену статистику готівкового обігу. До прикладу, на 1 січня 2023 року на одного жителя України припадали 71 банкнота і 169 платіжних розмінних та обігових монет.

Зафіксували також найбільше монет номіналом 10 коп, найбільше банкнот номіналом 500 грн, а найменше - номіналом 10 грн.

Торік в аналогічний період лідером за цим показником була банкнота номіналом 200 гривень (її частка становила 25,1% на 01.01.2022).

Нагадаємо, торік у лютому Нацбанк констатував зниження попиту на готівку в Україні.