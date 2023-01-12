Спочатку було місто. Регулювання містобудівної діяльності в США. Частина 1. «Приватні контролери»

Починати було би добре з загальної системи законодавства в США, але всім болить «приватний контроль». Тож перший матеріал буде присвячений саме цій темі.

Я планую серію публікацій на теми: як управляються американські міста на прикладі міста Нью-Йорк, як організована участь громадськості в прийнятті міських планів (зонінгів), чи працюють в США містобудівні ради, яка роль головного архітектора в прийнятті рішень, чи є громадські обговорення окремих проектів будівництва, чи погоджується проектна документація в місті, хто видає дозвіл, і хто власне контролює будівництво, а також спробую прояснити, де роль держави та які вимоги до власників будівель існують при експлуатації будівель.

Під виглядом декларацій про боротьбу з корупцією в 5655 ми отримаємо не чітку і прозору систему, а оцифрований хаос і свавілля забудовників, які будуть обирати контролера на свій розсуд .

Забігаючи наперед, підкреслю, що дослідження будівельних кодексів американських міст привело мене до чіткого усвідомлення: запропоноване нововведення не має жодного відношення до «американської» моделі!

Я вирішила перевірити це твердження та розібратися, чи дійсно будівництво в американських містах контролюється приватними особами та компаніями.

Законопроект 5655 декларує появу так званих «приватних контролерів» — уповноважених органів з містобудівного контролю будь-якої форми власності, посилаючись на закордонний досвід (США, Великобританія, Франція).

Фото: EPA/UPG Робітники на будівельному майданчику в Нью-Йорку, 8 червня 2020 р.

Держава не вказує

Для розуміння: національної політики в сфері містобудування в США як такої не розробляється, єдиного закону (аналога нашому ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності», який вказує містам як розвиватися) — теж немає. Натомість є міжвідомчі та міжгалузеві федеральні ініціативи та місцеві програми, такі як «Сильні міста, сильні громади», «Партнерство для стійких спільнот», «Ініціатива з відродження сусідства» та інші.

Все, що стосується містобудівної політики, вирішується на рівні міст, навіть будівельні норми кожне місто обирає на власний розсуд.

Я дослідила правила, за якими відбувається будівництво в місті Нью-Йорк.

Місто Нью-Йорк має свій власний Статут — New York City Charter, Адміністративний кодекс — New York City Administrative Code (до якого входить Будівельний кодекс, до якого в свою чергу входять будівельні норми міста) та Правила міста Нью-Йорка — The Rules of the City of New York.

Як контролюють будівництво

Питання спеціальних інспекторів, спеціальних інспекційних агенцій та уповноважених інспекційних агенцій (те, що в 5655 називається «уповноважені органи з містобудівного контролю») викладені в §101-06 та §101-07 частини 100 (Адміністрування; правозастосування; Технічне обслуговування будівель; Ліцензування; Інші положення) Правил міста Нью-Йорк та в § 28-101.5 Адміністративного кодексу Нью-Йорка. З’явилися вони в кодексі не раніше 2016 року. До того функція інспекторів була в міському Департаменті будівель.

Хто це такі?

За визначенням уповноважена інспекційна агенція — це уповноважена агенція, зареєстрована департаментом (Департаментом будівель міста Нью-Йорк — прим. автора) як кваліфікована для проведення однієї чи кількох перевірок, передбачених цим кодексом.

Хто працює в таких агенціях?

Інженер, архітектор, технік з сертифікатом та відповідним досвідом.

Фото: EPA/UPG Сходи та переходи у будівлі Vessel в районі Хадсон-Ярдс, Нью-Йорк.

Які перевірки проводять такі агенції?

Вони проводять так звані «спеціальні перевірки» — перевірка певних матеріалів, обладнання, монтажу, методів будівництва, виготовлення, монтажу або розміщення компонентів і з’єднань для забезпечення відповідності погодженій будівельній документації та стандартам. Кожне агентство має акредитацію за певною категорією (аналог українським класам наслідків) та має працювати виключно за фаховою належністю в межах своєї категорії.

Які агенції бувають, і що саме вони перевіряють?

Це — уповноважений орган з перевірки котлів; уповноважене агентство кваліфікації трубозварників; уповноважена агенція сертифікації продукції; уповноважене агентство перевірки ходу будівництва; уповноважене випробувальне агентство тощо.

Перевіряють вони наступне:

Загальне будівництво: стіни; ізоляція; димоходи: відповідність зоні затоплення; світлове маркування шляхів евакуації.

Системи протипожежного захисту та вогнестійкі конструкції.

Сантехніка та механічні системи.

Конструктивні матеріали та будівельні роботи.

Земляні роботи: розміщення засипки, ущільнення ґрунтів, фундаменти, укріплення, анкери в бетоні та в кладці… і таке інше.

Будь-який спеціаліст в будівництві скаже вам: так це ж функція не державного контролю, це — функція технічного нагляду! Інженер з технічного нагляду приходить на будівництво і перевіряє все те, про що ви тут пишете. Порівняйте: Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 903 «Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об’єкта архітектури».

Хто ж здійснює державний архітектурно-будівельний контроль в нашому розумінні?

Хто перевіряє на відповідність містобудівній документації, земельному праву, достовірності даних в повідомленнях про початок підготовчих та будівельних робіт, наявності експертизи проекту, наявності проекту, перевірку кваліфікації самого інженера з технічного нагляду? Хто ці люди?

Фото: EPA/UPG Вид на будівництво та художній музей MoMA PS1 у Лонг-Айленд-Сіті, Нью-Йорк, 8 листопада 2018 р.

В Нью-Йорку цим займається місто.

Ніякого приватного контролю в американських містах не існує. Натомість є потужний Департамент будівель (27 інспекційних відділів) з керівником — Комісаром, призначеним мером, у якого майже виключні повноваження (в наступних матеріалах ми їх детально розберемо).

Хочу звернути увагу, що приватний технічний нагляд, під соусом якого нам подали «приватний контроль», вже давно існує в Україні, але… без додаткових запобіжників.

Які запобіжники для уповноважених агенцій (технагляду) встановлені в США?

Агенції мають бути акредитовані на федеральному рівні .

. Агенції мають отримати спеціальний дозвіл для роботи в конкретному місті (Департамент будівель міста уповноважує їх на роботу, наприклад, в місті Нью-Йорк).

(Департамент будівель міста уповноважує їх на роботу, наприклад, в місті Нью-Йорк). Дозвіл на роботу в місті дається на три роки. Агенція може подати документи на поновлення дозволу, але Комісар може відмовити у випадках:

якщо він дійшов висновку, що перевірка або випробування, проведені агентством, не були виконані відповідно до вимог, викладених у кодексі, довідкових стандартах або правилах департаменту. якщо Комісар виявив шахрайство чи введення в оману в будь-якому документі чи звіті, наданого департаменту агентством. якщо Комісар встановив, що проведення спеціальної перевірки відбулося інспектором, який не має належної кваліфікації. якщо буде встановлено, що власник, або основний або технічний директор після можливості бути почутим, свідомо чи з недбалості зробив неправдиву заяву або свідомо чи з недбалості підробив або дозволив підробити будь-який сертифікат, форму, заяву, звіт тощо. якщо Комісар встановить, що власник, основний директор або технічний директор не продемонстрував хороші моральні якості.

Агенції мають зобов'язання виконувати розпорядження Комісара .

. Агенції мають зобов’язання працювати з запитами і допомагати правоохоронним органам.

і допомагати правоохоронним органам. Комісар може призупинити або анулювати реєстрацію агенції з накладенням штрафів або без них за порушення будь-яких положень будівельних норм Нью-Йорка або правил департаменту, або будь-яких інших законів чи правил.

з накладенням штрафів або без них за порушення будь-яких положень будівельних норм Нью-Йорка або правил департаменту, або будь-яких інших законів чи правил. Комісар може відмовитися прийняти будь-яку заявку чи інший документ , який має підпис головного або технічного директора агенції, який після можливості бути вислуханим, був визнаний таким, що свідомо чи з необережності зробив неправдиву заяву або підробив чи дозволив підробити будь-який сертифікат, форму, заяву, звіт тощо.

, який має підпис головного або технічного директора агенції, який після можливості бути вислуханим, був визнаний таким, що свідомо чи з необережності зробив неправдиву заяву або підробив чи дозволив підробити будь-який сертифікат, форму, заяву, звіт тощо. Агенції мають оформити загальний поліс відповідальності на суму один мільйон доларів , а також мати страховий поліс професійної відповідальності /помилок і упущень на мінімальну суму п’ятсот тисяч доларів на основі претензій на термін дії реєстрації.

, а також мати /помилок і упущень на мінімальну суму на основі претензій на термін дії реєстрації. Діяльність агенцій підлягає перевірці в будь-який час . Аудитори можуть перевіряти заявки на реєстрацію чи акредитацію, а також виконання та документування перевірок та випробувань. Аудит також може проводитися після отримання скарг або доказів фальсифікації, недбалості або некомпетентності.

. Аудитори можуть перевіряти заявки на реєстрацію чи акредитацію, а також виконання та документування перевірок та випробувань. Аудит також може проводитися після отримання скарг або доказів фальсифікації, недбалості або некомпетентності. Агенції мають зобов'язання уникати конфлікту інтересів . Агенції не повинні брати участь у будь-якій діяльності, яка може суперечити їхньому об’єктивному судженню та чесності, включаючи, але не обмежуючись цим, мати фінансову та/або іншу зацікавленість у будівництві, монтажі, виробництві чи обслуговуванні конструкцій.

. Агенції не повинні брати участь у будь-якій діяльності, яка може суперечити їхньому об’єктивному судженню та чесності, включаючи, але не обмежуючись цим, мати фінансову та/або іншу зацікавленість у будівництві, монтажі, виробництві чи обслуговуванні конструкцій. Комісар може, за наявності поважних причин, продовжити кінцеві терміни, зазначені в цьому правилі.

Очевидно, що такі широкі повноваження Комісара можуть бути реалізовані лише у системі діючої довгої демократії (вибори і довіра до влади) і працюючої системи судів. А також при активній участі мешканців в прийнятті рішень і фаховому розгляді проектів. В іншому випадку це може призвести до корупції.

Фото: EPA/UPG Будівельні робот в Нью-Йорку, 8 червня 2020 р.

Думаю, не треба нагадувати, що в 5655 для приватних уповноважених органів з контролю — тих, на кого мали би розраховувати в питаннях справедливого і законного будівництва мешканці наших міст, подібних запобіжників не встановлено.

Законопроект 5655 пропонує систему, в якій забудовник сам обирає собі орган контролю: державний, міський або приватний. Загального обов’язку контролювати будівництво в містах у міської влади немає, мало того, це практично заборонено, впроваджується міський моніторинг забудови без права заходу на будівельний майданчик.

Зате посилена роль держави: встановлено державний нагляд, який сам ліцензує, сам наглядає, сам штрафи виписує по всій Україні, сидячи в міністерстві в Києві (високо сиджу — далеко гляджу…)

До речі, держава (міністерство) в США взагалі жодним чином до міського будівництва не долучено. Чому?

Бо спочатку було місто.

Про маніпуляції

Дуже прикро, що містобудівна реформа, заявлена авторами законопроекту 5655, є масштабною маніпуляцією. Прикро, що в міністерстві, яке мало би стати на захисті місцевого самоврядування і фахівців, немає людей, які б заглянули в «американську» модель і побачили, що це ціла система важелів і запобіжників, і що головна роль в МІСТО-будуванні належить містам.

Прикро, що в цю аферу повірили деякі депутати Верховної Ради України і проголосували «за».

Але я впевнена, що чим більше ми будемо знайомитися із міжнародними практиками, тим легше буде нам виробити власну містобудівну політику, адже зняти кальку не вдасться. І ще я впевнена, що виробляти її потрібно на платформі міст.

В наступних матеріалах: про Будівельні кодекси в США; про міський контроль будівництва.