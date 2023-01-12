Спочатку було місто. Регулювання містобудівної діяльності в США. Частина 1. «Приватні контролери»

Держава не вказує
Для розуміння: національної політики в сфері містобудування в США як такої не розробляється, єдиного закону (аналога нашому ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності», який вказує містам як розвиватися) — теж немає. Натомість є міжвідомчі та міжгалузеві федеральні ініціативи та місцеві програми, такі як «Сильні міста, сильні громади», «Партнерство для стійких спільнот», «Ініціатива з відродження сусідства» та інші.
Все, що стосується містобудівної політики, вирішується на рівні міст, навіть будівельні норми кожне місто обирає на власний розсуд.
Я дослідила правила, за якими відбувається будівництво в місті Нью-Йорк.
Місто Нью-Йорк має свій власний Статут — New York City Charter, Адміністративний кодекс — New York City Administrative Code (до якого входить Будівельний кодекс, до якого в свою чергу входять будівельні норми міста) та Правила міста Нью-Йорка — The Rules of the City of New York.
Як контролюють будівництво
Питання спеціальних інспекторів, спеціальних інспекційних агенцій та уповноважених інспекційних агенцій (те, що в 5655 називається «уповноважені органи з містобудівного контролю») викладені в §101-06 та §101-07 частини 100 (Адміністрування; правозастосування; Технічне обслуговування будівель; Ліцензування; Інші положення) Правил міста Нью-Йорк та в § 28-101.5 Адміністративного кодексу Нью-Йорка. З’явилися вони в кодексі не раніше 2016 року. До того функція інспекторів була в міському Департаменті будівель.
Хто це такі?
За визначенням уповноважена інспекційна агенція — це уповноважена агенція, зареєстрована департаментом (Департаментом будівель міста Нью-Йорк — прим. автора) як кваліфікована для проведення однієї чи кількох перевірок, передбачених цим кодексом.
Хто працює в таких агенціях?
Інженер, архітектор, технік з сертифікатом та відповідним досвідом.
Які перевірки проводять такі агенції?
Вони проводять так звані «спеціальні перевірки» — перевірка певних матеріалів, обладнання, монтажу, методів будівництва, виготовлення, монтажу або розміщення компонентів і з’єднань для забезпечення відповідності погодженій будівельній документації та стандартам. Кожне агентство має акредитацію за певною категорією (аналог українським класам наслідків) та має працювати виключно за фаховою належністю в межах своєї категорії.
Які агенції бувають, і що саме вони перевіряють?
Це — уповноважений орган з перевірки котлів; уповноважене агентство кваліфікації трубозварників; уповноважена агенція сертифікації продукції; уповноважене агентство перевірки ходу будівництва; уповноважене випробувальне агентство тощо.
Перевіряють вони наступне:
- Загальне будівництво: стіни; ізоляція; димоходи: відповідність зоні затоплення; світлове маркування шляхів евакуації.
- Системи протипожежного захисту та вогнестійкі конструкції.
- Сантехніка та механічні системи.
- Конструктивні матеріали та будівельні роботи.
- Земляні роботи: розміщення засипки, ущільнення ґрунтів, фундаменти, укріплення, анкери в бетоні та в кладці… і таке інше.
Будь-який спеціаліст в будівництві скаже вам: так це ж функція не державного контролю, це — функція технічного нагляду! Інженер з технічного нагляду приходить на будівництво і перевіряє все те, про що ви тут пишете. Порівняйте: Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 903 «Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об’єкта архітектури».
Хто ж здійснює державний архітектурно-будівельний контроль в нашому розумінні?
Хто перевіряє на відповідність містобудівній документації, земельному праву, достовірності даних в повідомленнях про початок підготовчих та будівельних робіт, наявності експертизи проекту, наявності проекту, перевірку кваліфікації самого інженера з технічного нагляду? Хто ці люди?
В Нью-Йорку цим займається місто.
Ніякого приватного контролю в американських містах не існує. Натомість є потужний Департамент будівель (27 інспекційних відділів) з керівником — Комісаром, призначеним мером, у якого майже виключні повноваження (в наступних матеріалах ми їх детально розберемо).
Хочу звернути увагу, що приватний технічний нагляд, під соусом якого нам подали «приватний контроль», вже давно існує в Україні, але… без додаткових запобіжників.
Які запобіжники для уповноважених агенцій (технагляду) встановлені в США?
- Агенції мають бути акредитовані на федеральному рівні.
- Агенції мають отримати спеціальний дозвіл для роботи в конкретному місті (Департамент будівель міста уповноважує їх на роботу, наприклад, в місті Нью-Йорк).
- Дозвіл на роботу в місті дається на три роки. Агенція може подати документи на поновлення дозволу, але Комісар може відмовити у випадках:
- якщо він дійшов висновку, що перевірка або випробування, проведені агентством, не були виконані відповідно до вимог, викладених у кодексі, довідкових стандартах або правилах департаменту.
- якщо Комісар виявив шахрайство чи введення в оману в будь-якому документі чи звіті, наданого департаменту агентством.
- якщо Комісар встановив, що проведення спеціальної перевірки відбулося інспектором, який не має належної кваліфікації.
- якщо буде встановлено, що власник, або основний або технічний директор після можливості бути почутим, свідомо чи з недбалості зробив неправдиву заяву або свідомо чи з недбалості підробив або дозволив підробити будь-який сертифікат, форму, заяву, звіт тощо.
- якщо Комісар встановить, що власник, основний директор або технічний директор не продемонстрував хороші моральні якості.
- Агенції мають зобов'язання виконувати розпорядження Комісара.
- Агенції мають зобов’язання працювати з запитами і допомагати правоохоронним органам.
- Комісар може призупинити або анулювати реєстрацію агенції з накладенням штрафів або без них за порушення будь-яких положень будівельних норм Нью-Йорка або правил департаменту, або будь-яких інших законів чи правил.
- Комісар може відмовитися прийняти будь-яку заявку чи інший документ, який має підпис головного або технічного директора агенції, який після можливості бути вислуханим, був визнаний таким, що свідомо чи з необережності зробив неправдиву заяву або підробив чи дозволив підробити будь-який сертифікат, форму, заяву, звіт тощо.
- Агенції мають оформити загальний поліс відповідальності на суму один мільйон доларів, а також мати страховий поліс професійної відповідальності/помилок і упущень на мінімальну суму п’ятсот тисяч доларів на основі претензій на термін дії реєстрації.
- Діяльність агенцій підлягає перевірці в будь-який час. Аудитори можуть перевіряти заявки на реєстрацію чи акредитацію, а також виконання та документування перевірок та випробувань. Аудит також може проводитися після отримання скарг або доказів фальсифікації, недбалості або некомпетентності.
- Агенції мають зобов'язання уникати конфлікту інтересів. Агенції не повинні брати участь у будь-якій діяльності, яка може суперечити їхньому об’єктивному судженню та чесності, включаючи, але не обмежуючись цим, мати фінансову та/або іншу зацікавленість у будівництві, монтажі, виробництві чи обслуговуванні конструкцій.
- Комісар може, за наявності поважних причин, продовжити кінцеві терміни, зазначені в цьому правилі.
Очевидно, що такі широкі повноваження Комісара можуть бути реалізовані лише у системі діючої довгої демократії (вибори і довіра до влади) і працюючої системи судів. А також при активній участі мешканців в прийнятті рішень і фаховому розгляді проектів. В іншому випадку це може призвести до корупції.
Думаю, не треба нагадувати, що в 5655 для приватних уповноважених органів з контролю — тих, на кого мали би розраховувати в питаннях справедливого і законного будівництва мешканці наших міст, подібних запобіжників не встановлено.
Законопроект 5655 пропонує систему, в якій забудовник сам обирає собі орган контролю: державний, міський або приватний. Загального обов’язку контролювати будівництво в містах у міської влади немає, мало того, це практично заборонено, впроваджується міський моніторинг забудови без права заходу на будівельний майданчик.
Зате посилена роль держави: встановлено державний нагляд, який сам ліцензує, сам наглядає, сам штрафи виписує по всій Україні, сидячи в міністерстві в Києві (високо сиджу — далеко гляджу…)
До речі, держава (міністерство) в США взагалі жодним чином до міського будівництва не долучено. Чому?
Бо спочатку було місто.
Про маніпуляції
Дуже прикро, що містобудівна реформа, заявлена авторами законопроекту 5655, є масштабною маніпуляцією. Прикро, що в міністерстві, яке мало би стати на захисті місцевого самоврядування і фахівців, немає людей, які б заглянули в «американську» модель і побачили, що це ціла система важелів і запобіжників, і що головна роль в МІСТО-будуванні належить містам.
Прикро, що в цю аферу повірили деякі депутати Верховної Ради України і проголосували «за».
Але я впевнена, що чим більше ми будемо знайомитися із міжнародними практиками, тим легше буде нам виробити власну містобудівну політику, адже зняти кальку не вдасться. І ще я впевнена, що виробляти її потрібно на платформі міст.
В наступних матеріалах: про Будівельні кодекси в США; про міський контроль будівництва.