Російські хакери посилюють кібератаки на цивільні цілі, щоб тероризувати українців, – посадовець АНБ

Після невдач на полі бою росіяни посилюють кібератаки на цивільні послуги, як електроенергетику та Інтернет, аби тероризувати українців. Хоча Росія більше покладалася на ракетні удари, ніж на кіберзброю для досягнення своїх цілей в Україні, напади на групи енергетичної, урядової та транспортної інфраструктури показують, що кібератаки все ще є ключовою частиною загальної стратегії Москви зломити волю українців.

Про це пише Politico із посиланням на директора департаменту кібербезпеки Агентства національної безпеки США Роба Джойса.

"Чим довше Росія вестиме цю війну, тим важче буде українцям і тим більш уразливими вони будуть до руйнівних кібератак на критичну інфраструктуру", – вважає він.

До кібератак Росія вдавалася ще від початку повномасштабного вторгнення. Однак якщо раніше вони були спрямовані здебільшого на військові цілі, то тепер хакери націлилися на критичну інфраструктуру.

За 2022 рік українські організації пережили понад 2000 кібератак. Понад 300 з них були спрямовані на безпековий і оборонний сектор, більш ніж 400 – на цивільне життя, включно з комерційними, енергетичними, фінансовими і телекомунікаційними компаніями. Ще понад 500 атак припали на урядові обʼєкти.

Були і невдалі спроби атакувати електричну підстанцію. Якби вони були успішними, мільйони українців опинилися би без електроенергії. Цей інцидент, схожий на попередні успішні атаки, пов’язані з Росією, у 2015 та 2016 роках, коли вимкнули світло в деяких частинах України. Ці дві попередні атаки відбулися в розпал зими, і, ймовірно, спричинили максимальний дискомфорт для українців – це тактика, яку Росія продовжує дотримуватися в нинішні холодні місяці.

"Ми бачили, як росіяни націлювалися на цивільну інфраструктуру в невдалих спробах підірвати бажання українців воювати", – сказав голова Комітету з розвідки Сенату Марк Уорнер у заяві, наданій журналістам.

Джойс зі свого боку додав, що російські хакери також успішно скомпрометували групи в секторах надзвичайних ситуацій, транспорту та зв’язку, а також націлилися на камери спостереження, щоб потенційно мати змогу отримувати дані про пересування військ. Він підкреслив, що хоча загальні кібератаки не мали такого масштабного впливу, як передбачалося, це не означає, що Росія не намагається.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни і станом на середину листопада на українську енергетику здійснили 1,2 млн кібератак. За весь 2021 рік таких нападів було 900 000.