Торнадо зафіксували і в інших штатах.

В Алабамі щонайменше шестро людей загинули через торнадо, що вирував у центральній частині штату. Сотні тисяч мешканців залишилися без електроенергії, шторм пошкодив будівлі, пише Washington Post.

Фото: EPA/UPG

Торнадо став частиною негоди, що накрила південь США. Спочатку східною частиною штатів пройшовся сильний холодний фронт, а потім він зіткнувся із теплим вологим повітрям. У Алабамі, Джорджії, Кентуккі зафіксували десятки торнадо. Також їх помітили в частинах Флориди, Південної і Північної Кароліни.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Губернатор штату Джорджія Браян Кемп оголосив надзвичайний стан, написавши у Twitter, що торнадо були підтверджені або спостерігалися в шести округах і, можливо, поблизу міжнародного аеропорту Хартсфілд-Джексон Атланта. Коронер округу Баттс Лейсі Прю підтвердила смерть 5-річного хлопчика в четвер, яка була пов'язана з можливим торнадо поблизу Джексона.

Нагадаємо, в штаті Каліфорнія унаслідок повені загинули не менше 17 осіб.