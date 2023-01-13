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В Алабамі через торнадо загинули шестеро людей

Торнадо зафіксували і в інших штатах. 

В Алабамі через торнадо загинули шестеро людей
Фото: EPA/UPG

В Алабамі щонайменше шестро людей загинули через торнадо, що вирував у центральній частині штату. Сотні тисяч мешканців залишилися без електроенергії, шторм пошкодив будівлі, пише Washington Post

Фото: EPA/UPG
Торнадо став частиною негоди, що накрила південь США. Спочатку східною частиною штатів пройшовся сильний холодний фронт, а потім він зіткнувся із теплим вологим повітрям. У Алабамі, Джорджії, Кентуккі зафіксували десятки торнадо. Також їх помітили в частинах Флориди, Південної і Північної Кароліни. 

Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG

Губернатор штату Джорджія Браян Кемп оголосив надзвичайний стан, написавши у Twitter, що торнадо були підтверджені або спостерігалися в шести округах і, можливо, поблизу міжнародного аеропорту Хартсфілд-Джексон Атланта. Коронер округу Баттс Лейсі Прю підтвердила смерть 5-річного хлопчика в четвер, яка була пов'язана з можливим торнадо поблизу Джексона. 

Нагадаємо, в штаті Каліфорнія унаслідок повені загинули не менше 17 осіб. 

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