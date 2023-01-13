В Алабамі щонайменше шестро людей загинули через торнадо, що вирував у центральній частині штату. Сотні тисяч мешканців залишилися без електроенергії, шторм пошкодив будівлі, пише Washington Post.
Губернатор штату Джорджія Браян Кемп оголосив надзвичайний стан, написавши у Twitter, що торнадо були підтверджені або спостерігалися в шести округах і, можливо, поблизу міжнародного аеропорту Хартсфілд-Джексон Атланта. Коронер округу Баттс Лейсі Прю підтвердила смерть 5-річного хлопчика в четвер, яка була пов'язана з можливим торнадо поблизу Джексона.
Нагадаємо, в штаті Каліфорнія унаслідок повені загинули не менше 17 осіб.