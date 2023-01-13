Резніков: Україна де-факто вже стала членом НАТО

"Я впевнений, що в найближчому майбутньому ми станемо членами НАТО де-юре".

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що Україна де-факто вже приєдналася до НАТО, хоча формально не стала членом Альянсу.

Про це він заявив в інтерв'ю BBC.

"Україна як країна та Збройні сили України стали членами НАТО. Де-факто, але не де-юре. Тому що у нас є зброя та розуміння, як її використати… Я впевнений, що в найближчому майбутньому ми станемо членами НАТО де-юре", - сказав Резніков.

Він не погодився з тим, що подібні слова можуть вважати неоднозначними не лише в Росії, а й у самому НАТО - оскільки Альянс, хоча й підтримує Україну, вжив заходів, щоб його не розглядали як учасника війни.

"Російські діячі стверджували, що вони воюють з НАТО в Україні, оскільки Захід постачав Україні зброю...", - зазначив Резніков.

Нагадаємо, Україна підписала заяву на вступ до НАТО в пришвидшеному порядку 30 вересня минулого року. Для членства України в Альянсі рішення мають одностайно ухвалити всі країни – члени НАТО.