Майже 100% українців найбільше довіряють ЗСУ, - опитування

У 2022 році в Україні різко зріс рівень довіри до майже до всіх інституцій. На першому місті залишаються Збройні сили України, довіра до яких зросла з 72% до 96%.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Найбільшою довірою в Україні продовжують користуватися Збройні сили, і за останній рік (між груднем 2021 і груднем 2022 років) рівень довіри зріс 72% до 96%. Баланс довіри-недовіри ЗСУ (тобто різниця між часткою тих, хто довіряє, і часткою тих, хто не довіряє) становить +96% (у грудні 2021 році було +60%).

Далі йде довіра до президента і довіра волонтерам. У грудні 2021 року 27% довіряли президенту (і баланс був від’ємним -23%, тобто було більше тих, хто не довіряв, ніж довіряв), проте за рік показник зріс до 84%, а баланс наразі становить +80%. У випадку волонтерів довіра зросла з 68% до 84%, а баланс покращився з +57% до +81%.

Простежується значне покращення довіри і двом іншим силовим структурам у списку: довіра до СБУ зросла з 29% до 63% (баланс зріс з -7% до +54%), а до Національної поліції – з 30% до 58% (баланс зріс з -14% до +45%).

Також значно покращилося сприйняття уряду та Верховної Ради. Довіра до уряду зросла з 14% до 52% (баланс зріс з -46% до +33%). У випадку парламенту хоча загалом показники довіри не є високими, але також має місці значний ріст довіри: з 11% до 35%, а баланс зріс з -56% до +2%.

Нагадаємо, в січні минулого рооку рейтинг довіри серед українців також очолили ЗСУ - із 72%.