Головне за ніч. П'ятниця, 13 січня

Відбиті атаки противника на Донбасі , збиті ворожий літак Су-25 та безпілотник "Орлан-10", перемовини омбудсменів України та РФ, доповнення до санкційного списку роспропагандистів, звернення вірян і духовенства УПЦ (МП).

Ніч минула майже без повітряних тривог, але пильність втрачати не слід. Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка, Макіївка і Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка, Сіль, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Предтечине, Курдюмівка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка та Велика Новосілка Донецької області.

Авіація Сил оборони України минулої доби завдала 16 ударів по районах зосередження противника, а також 5 ударів по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Наші захисники збили ворожий літак Су-25 та безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10". Українські підрозділи ракетних військ і артилерії в свою чергу уразили три пункти управління, 12 районів зосередження живої сили та військової техніки противника, ворожий зенітний ракетний комплекс С-300, 3 склади боєприпасів, а також три інших важливих об’єкти окупантів.

Росія завдала п'ятьох ракетних ударів по мирних містах Костянтинівка, Краматорськ та Запоріжжя. Також окупанти здійснили 52 обстріли з РСЗВ та 18 авіаударів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 13 січня - в нашій новині.

Сполучені Штати підтримують всі ініціативи союзників і партнерів стосовно надання Україні безпекової допомоги, включно з танками, повідомив речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер.

Необхідно забезпечити можливості для тренування українців, а також обслуговування такого озброєння. Райдер вважає, що ці питання обговорюватимуться на зустрічі Контактної групи з питань оборони України в Рамштайні 20 січня. Також учасники засідання зосередяться на протиповітряній обороні Україні та постачання їй боєприпасів.

Речник Пентагону повідомив, що зараз готуються навчання підрозділів ЗСУ на БМП Bradley, які будуть передані Україні. Навчання мають розпочатися наступного тижня в Німеччині.

Нагадаємо, українські війська цього тижня мають розпочати навчання на ракетному комплексі Patriot на території США.

У результаті переговорів українського омбудсмена із російською стороною з'ясувалося, що наші громадяни, які вважалися загиблими, виявились живими. Росія підтвердила 23 таких випадки, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

“Уперше російська сторона поїхала з пропозиціями, які попередньо ми обговорювали. Прориву немає, але принаймні пішла технічна робота. Обмінюємося списками, інформацією. Щодо зниклих безвісти ми пропрацьовуємо окремо”, - написав Лубінець.

Крім того, сторони обговорювали питання цивільних людей, які фактично з 2014-го року перебувають у полоні в РФ. В списку людей, які з 2014-го в полоні, - 158 громадян України, більша частина з яких - представники кримськотатарського народу. “Напевно, вперше російська сторона погодилася прийняти списки і, пропрацювавши їх, надати інформацію про те, де ці люди перебувають, в якому вони стані. Також обговорили різні варіанти їх повернення”, - підсумував Лубінець.

Напрацьовано додатковий санкційний список російських пропагандистів, окрім тих 165 осіб, до яких нещодавно були застосовані обмежувальні заходи.

Список представлять наступного тижня, повідомила перший віце-прем'єр-міністр – міністерка економіки Юлія Свириденко. Вона також зазначила, що Міжвідомча робоча група з питань санкцій планує розгляд пропозицій не лише щодо індивідуальних, а й секторальних обмежень у сферах IT, енергетики, фінансів.

Віряни і духовенство УПЦ (МП) звернулися до керівництва своєї церкви з проханням дати відповіді на десять запитань щодо реального статусу УПЦ та ставлення до вторгнення Росії.

"Ми втомилися від невизначених і неоднозначних заяв і пояснень багатьох архієреїв УПЦ, які не дають чітких відповідей, який же насправді має статус УПЦ, і куди ми рухаємося. Автокефалія та повний вихід УПЦ зі складу РПЦ – це те, чого від нас чекає наша паства та українське суспільство загалом. Половинчасті рішення не вирішують проблему, а лише ще більше заганяють нашу Церкву у глухий кут", - йдеться у зверненні.

Автори звернення зауважили, що "положення "Статуту про управління УПЦ" не дають відповіді на поставлені запитання щодо церковно-канонічного зв’язку і залежності УПЦ від РПЦ". А відсутність "чітких і послідовних відповідей на ці та інші питання в умовах війни Росії проти України породжують ще більшу недовіру до керівництва УПЦ". Відтак запущено збір підписів під десятьма запитаннями до церковного керівництва. Станом на вечір 12 січня форму заповнили майже півтори сотні священнослужителів і вірян, найбільше - із Київської, Волинської, Сарненської, Рівненської та Сумської єпархій.

Підписанти закликають керівництво своєї церкви дати "щирі й недвозначні відповіді", які б "заспокоїли б паству і духовенство УПЦ та сприяли б зміні ставлення до неї з боку українського суспільства".

"Якщо офіційних документів щодо всіх цих питань чи окремих з них ще немає, просимо винести ці питання на найближче засідання Священного Синоду УПЦ, щоб сформувати по них офіційну позицію або повідомити причину відмови у винесенні на обговорення Священного Синоду на офіційному сайті УПЦ", - йдеться у зверненні.

Детальніше про зміст запитань – в нашій новині.

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