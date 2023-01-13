Віряни і духовенство УПЦ (МП) просять своє керівництво озвучити реальний статус церкви і ставлення до війни
Віряни і духовенство УПЦ (МП) просять своє керівництво озвучити реальний статус церкви і ставлення до війни
​Храм-МАФ біля Десятинної церкви необхідно демонтувати, - Мінкультури
​Храм-МАФ біля Десятинної церкви необхідно демонтувати, - Мінкультури
Мін'юст перевірить договір на оренду УПЦ МП майна Нижньої Лаври, - Євгенія Кравчук
Мін'юст перевірить договір на оренду УПЦ МП майна Нижньої Лаври, - Євгенія Кравчук
Іванна Коберник: "Боюся, консервативні вчителі казатимуть: “Тут тобі не Європа, повертайся назад”. Це найгірше, що може статися"
Іванна Коберник: "Боюся, консервативні вчителі казатимуть: “Тут тобі не Європа, повертайся назад”. Це найгірше, що може статися"
Телескоп Вебба вперше підтвердив існування екзопланети
Телескоп Вебба вперше підтвердив існування екзопланети
Спалені клобуки на могилі в Лаврі. Хто і навіщо займається православним шаманізмом?
Спалені клобуки на могилі в Лаврі. Хто і навіщо займається православним шаманізмом?
Щедрик: краще ніколи, ніж пізно
Щедрик: краще ніколи, ніж пізно
Рекордний пакет допомоги від США. Частина перша – БМП і САУ
Рекордний пакет допомоги від США. Частина перша – БМП і САУ
ГоловнаСуспільствоЖиття

Хлібокомбінати Києва та Херсона отримали генератори від Німеччини

Всього в цій партії для підтримки виробництва продуктів харчування в Україні Німеччина передала 10 генераторів.

Хлібокомбінати Києва та Херсона отримали генератори від Німеччини
Фото: Пресслужба Мінагрополітики

Перші генератори від Німеччини доставлено українським виробникам продуктів харчування. Зокрема, отримало генератор і одне з підприємств ПАТ “Київхліб”.

Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики.

“Ми раді бачити, що перший генератор уже встановлений. Важливо, що навіть у випадку відключень електроенергії, виробництво продуктів харчування продовжиться, а більше 1 млн людей з Київщини та Чернігівщини безперебійно будуть забезпечені свіжим хлібом”, - сказав аграрний аташе Посольства Німеччини в Україні Франк Мюллер.

Ще один генератор вирушив на Херсонщину, для Херсонського хлібокомбінату. 

На цьому підприємстві працює 480 людей, які раніше щодня виготовляли 35 тонн хлібобулочних та 3 тонни кондитерських виробів. 

Також на одному із майданчиків працює млин потужністю 75 тонн борошна на добу. 

Таким чином, можна буде не переривати технологічні цикли дозрівання, бродіння та випікання, та забезпечувати мешканців Херсонщини свіжою випічкою.

Загалом Німеччина передасть 25 генераторів для виробників продуктів харчування із прифронтових областей. Таким чином буде підтримано виробництво хліба, молока, продукції тваринництва, та забезпечені електроенергією склади зберігання.

Як раніше повідомлялось, через відключення електроенергії в останні місяці 2022 року сільгоспвиробники почали використовувати генератори. Це призведе до незначного зростання вартості продуктів харчування.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також