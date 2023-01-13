Хлібокомбінати Києва та Херсона отримали генератори від Німеччини

Всього в цій партії для підтримки виробництва продуктів харчування в Україні Німеччина передала 10 генераторів.

Перші генератори від Німеччини доставлено українським виробникам продуктів харчування. Зокрема, отримало генератор і одне з підприємств ПАТ “Київхліб”.

Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики.

“Ми раді бачити, що перший генератор уже встановлений. Важливо, що навіть у випадку відключень електроенергії, виробництво продуктів харчування продовжиться, а більше 1 млн людей з Київщини та Чернігівщини безперебійно будуть забезпечені свіжим хлібом”, - сказав аграрний аташе Посольства Німеччини в Україні Франк Мюллер.

Ще один генератор вирушив на Херсонщину, для Херсонського хлібокомбінату.

На цьому підприємстві працює 480 людей, які раніше щодня виготовляли 35 тонн хлібобулочних та 3 тонни кондитерських виробів.

Також на одному із майданчиків працює млин потужністю 75 тонн борошна на добу.

Таким чином, можна буде не переривати технологічні цикли дозрівання, бродіння та випікання, та забезпечувати мешканців Херсонщини свіжою випічкою.

Загалом Німеччина передасть 25 генераторів для виробників продуктів харчування із прифронтових областей. Таким чином буде підтримано виробництво хліба, молока, продукції тваринництва, та забезпечені електроенергією склади зберігання.

Як раніше повідомлялось, через відключення електроенергії в останні місяці 2022 року сільгоспвиробники почали використовувати генератори. Це призведе до незначного зростання вартості продуктів харчування.