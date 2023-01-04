Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави і нам треба вижити»
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави і нам треба вижити»
ЗСУ все-таки отримають танки Leopard, - посол в Німеччині
ЗСУ все-таки отримають танки Leopard, - посол в Німеччині
Макрон – українцям: «Франція з вами до перемоги»
Макрон – українцям: «Франція з вами до перемоги»
Сміливі навчати і вчитися. Як оговтуються українські школи після окупації і випадків колабораціонізму
Сміливі навчати і вчитися. Як оговтуються українські школи після окупації і випадків колабораціонізму
Анджей Дуда у новорічному привітанні попередив, що з наслідками війни доведеться боротися і в 2023
Анджей Дуда у новорічному привітанні попередив, що з наслідками війни доведеться боротися і в 2023
Внаслідок українського удару в Макіївці загинули 270 окупантів, – журналіст (оновлено)
Внаслідок українського удару в Макіївці загинули 270 окупантів, – журналіст (оновлено)
До 100 найкращих монет світу потрапили сім українських пам’ятних монет
До 100 найкращих монет світу потрапили сім українських пам’ятних монет
Станіслав Асєєв: “Поки не сформована національна ідея, знайдуться ті, хто продаватиме РФ запчастини під час війни”
Станіслав Асєєв: “Поки не сформована національна ідея, знайдуться ті, хто продаватиме РФ запчастини під час війни”
ГоловнаЕкономікаБізнес

В Україні зростуть ціни на продукти харчування через відключення світла, – Мінагрополітики

Вартість підвищиться на 3-5%.

В Україні зростуть ціни на продукти харчування через відключення світла, – Мінагрополітики
Фото: EPA/UPG

Через відключення електроенергії в останні місяці 2022 року сільгоспвиробники почали використовувати генератори. Це призведе до незначного зростання вартості продуктів харчування.

Про це повідомив в ефірі телемарафону заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

За його словами, підвищення цін коливатиметься на рівні близько 3-5%.

Заступник міністра додав, що відключення електроенергії може бути критичним для деяких виробників. Тому Мінагрополітики розглядає можливість забезпечити такі виробництва генераторами.

“Також міністерство наразі приймає заявки, зокрема, від тваринницьких ферм для включення їх у перелік критичної інфраструктури. Нам дуже важливо забезпечити електроенергією всі виробничі цикли", – зазначив Висоцький.

Він додав, що суттєвого зменшення виробництва за останні кілька місяців не відбулося.

Раніше повідомлялося, що промисловим споживачам, які імпортують електроенергію з ЄС, світло не вимикатимуть. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також