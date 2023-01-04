В Україні зростуть ціни на продукти харчування через відключення світла, – Мінагрополітики

Через відключення електроенергії в останні місяці 2022 року сільгоспвиробники почали використовувати генератори. Це призведе до незначного зростання вартості продуктів харчування.

Про це повідомив в ефірі телемарафону заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

За його словами, підвищення цін коливатиметься на рівні близько 3-5%.

Заступник міністра додав, що відключення електроенергії може бути критичним для деяких виробників. Тому Мінагрополітики розглядає можливість забезпечити такі виробництва генераторами.

“Також міністерство наразі приймає заявки, зокрема, від тваринницьких ферм для включення їх у перелік критичної інфраструктури. Нам дуже важливо забезпечити електроенергією всі виробничі цикли", – зазначив Висоцький.

Він додав, що суттєвого зменшення виробництва за останні кілька місяців не відбулося.

Раніше повідомлялося, що промисловим споживачам, які імпортують електроенергію з ЄС, світло не вимикатимуть.