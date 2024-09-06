Контроль за держгрошима на лікування українців: хто увійшов до Ради громадського контролю при НСЗУ

Вона має забезпечувати прозорість роботи НСЗУ, її взаємодію з громадськими організаціями, інформувати про громадську думку щодо державної Програми медичних гарантій.

Фото: НСЗУ Зустріч команди НСЗУ з членами нової Ради громадського контролю при НСЗУ.

Під егідою Демсокири

Чотири кандидати, які набрали найбільше голосів (приблизно по 4 000 кожен), мали підтримку праволіберальної партії «Демократична Сокира», що кілька років адвокатує використання медичного канабісу та захищає права пацієнтів.

Ольга Гайкова представляє ГО «Ветерани за медичний канабіс», працює лікаркою-рентгенологинею в Сумській обласній клінічній лікарні та волонтерить. Вивчала медицину в Сумському державному університеті (2016–2022), у цьому ж виші здобула диплом магістра за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування» (2022–2023).

Марина Черепанова, Ярослав Максименко й Віталій Масюк представляють ГО «Українське правниче товариство» (одна ГО могла подати щонайбільше три кандидатури на голосування).

Фото: НСЗУ Марина Черепанова (в центрі) та Віталій Масюк (праворуч)

Марина Черепанова — економістка, спеціалістка з аналітики й адміністрування бізнес-процесів, також волонтерить.

Ярослав Максименко — юрист і правозахисник, експерт із законодавства про публічні закупівлі й антикорупцію.

Віталій Масюк — експерт з менеджменту та фінансів, адвокатує права військовослужбовців і ветеранів. Член Громадської антикорупційної ради при Міноборони й експерт програми «Варто почати власну справу» Українського ветеранського фонду.

«Афіна. Жінки проти раку»

До складу Ради увійшли всі три кандидатки від ГО «Афіна. Жінки проти раку»: Ольга Завадська, Інна Іваненко й Ольга Семко, які за результатами голосування посіли 9, 10 й 11 місця відповідно.

Ольга Завадська також є проєктною координаторкою та радницею з медичних питань благодійного фонду «Пацієнти України». Координує проєкти, спрямовані на підсилення системи охорони здоров'я, взаємодіє з партнерами — держорганами, медустановами, міжнародними організаціями тощо, надає експертні консультації щодо медпрактики, як покращити доступ пацієнтів до медпослуг і дотримати стандартів меддопомоги. Має медосвіту й досвід роботи лікаркою-терапевткою, зокрема, в Чернівецькій міській лікарні № 4.

Фото: НСЗУ Зустріч команди НСЗУ з членами нової Ради громадського контролю при НСЗУ.

Інна Іваненко — виконавча директорка БФ «Пацієнти України», загалом у громадській діяльності майже 20 років. Активістка з адвокації інтересів пацієнтів, за її сприяння й участі вдалося реформувати закупівлю ліків на державному рівні, запустити спрощену реєстрацію лікарських засобів з країн зі строгою регуляторною юрисдикцією, проадвокатувати закон про медканабіс. У 2020–2022 роках вона очолювала Раду громадського контролю НСЗУ.

Ольга Семко від початку 2024 року є фахівчинею з адвокації прав пацієнтських спільнот БФ «Пацієнти України». Працювала і в державних установах, і в громадських організаціях, дотичних до системи охорони здоров’я, зокрема, була експерткою з питань медичного забезпечення й реабілітації Мінветеранів і головною спеціалісткою відділу моніторингу НСЗУ. Наразі її основна діяльність — забезпечити доступність високоякісних медпослуг, дотримання прав пацієнтів й удосконалити процеси управління в системі охорони здоров’я.

Інші активісти

Членами Ради громадського контролю стали представники ГО «Діа-Дзен» Антон Кулагін (6 місце за результатами голосування) й Алеся Азарова (14 місце).

Антон Кулагін — член фонду допомоги людям, які хворіють на розсіяний (множинний) склероз «99 ПРОБЛЕМС». Він 13 років є пацієнтом з прогресуючою невиліковною хворобою, п'ять з яких працює в громадській сфері. Член групи експертів і фахівців, котрих залучають до роботи Постійної робочої групи МОЗ щодо закупівель медикаментів для лікування церебрального паралічу та розсіяного склерозу. Зараз працює, щоб розширити номенклатуру та збільшити фінансування для лікування розсіяного склерозу.

Алеся Азарова очолює БФ «280 днів», який підтримує вагітних і новонароджених. Має досвід реалізації проєктів, пов’язаних з інформуванням пацієнтів про роботу НСЗУ, — зокрема, чат-боту «Буду мамою» про безоплатні послуги для вагітних і породіль за ПМГ.

Ірина Латиш — представниця ГО «Рух ЧЕСНО», з 2021 року керує проєктами із залучення громадян. У 2018–2021 роках очолювала напрямок «ЧЕСНО.Київ», готувала аналітичні матеріали й розслідування про роботу Київської міської ради й нардепів з Київщини. Також займалася проєктом «Представник пацієнта» й іншими ініціативами, аби вивчити досвід пацієнтів під час отримання медпослуг. У 2024 році стала виконавчою директоркою ПУ «Інститут енґейджменту». Посіла 8 місце за результатами голосування до Ради громадського контролю.

Олексій Головін — представник від ГО «Медичні Лідери», головний юридичний радник БФ «Здорові рішення», старший юрист ЮК ILF. Юристом у сфері охорони здоровʼя працює з 2018 року, зокрема, в ініціативах з продовження й посилення медреформи. Консультант і тренер з автономізації медзакладів і побудови в них систем оплат праці. Працював в експертній групі з розробки нормативного врегулювання процедури моніторингу НСЗУ. Посів 12 місце за результатами голосування.

Фото: НСЗУ Олексій Головін

Леся Шевчук — співзасновниця й голова ГО «Орфанні за життя», директорка центру реабілітації «Школа життя». За освітою вчителька, її син має орфанне захворювання, що і спонукало до громадської діяльності. ГО «Орфанні за життя» допомагає дітям і дорослим, хворим на орфанні недуги, й адвокатує їх перед державою. Зокрема, у питаннях якості лікування, реабілітації, навчання. За результатами голосування посіла 15 місце.

Медики й посадовці

13 місце за результатами голосування посів Юрій Черних — військовий хірург, фахівець з медправа й судово-медичної експертизи. Родом з Луганщини, з 2015 року очолює Громадське об'єднання «Асоціація акушерів-гінекологів Луганської області». З 2017-го по 2019 рік працював завідувачем пологового відділення Бориспільської центральної райлікарні, з 2019-го по 2020 рік — заступником начальника з хірургії Центрального госпіталю МВС України. З 2020 року — заввідділення онкогінекології Національного інституту раку, після початку вторгнення добровольцем долучився до лав ЗСУ, працює начальником передового хірургічного відділення Медичних сил ЗСУ.

Фото: НСЗУ Юрій Черних (ліворуч) під час зустрічі

На 5 місці за кількістю голосів — Даніель Карабаєв, керівник Консультативно-діагностичного центру Дніпровського району Києва, голова правління ГО «Всеукраїнське лікарське товариство» та його київського відділення. Колишній керівник управління охорони здоровʼя Дніпровської РДА Києва та ТМО «Лівобережне», у 2002–2006 роках був депутатом Київської міської ради, після того балотувався від БЮТ, «Батьківщини» і «Слуги народу», проте безуспішно. Раніше критикував початок медреформи, зокрема, дії колишньої в. о. міністерки охорони здоровʼя Уляни Супрун і теперішнього міністра охорони здоровʼя Віктора Ляшка, натомість вважав дієвою радянську модель охорони здоровʼя Миколи Семашка. Водночас київська організація ВУЛТ виступила проти змін у системі охорони здоров’я в умовах воєнного стану.

7 місце за кількістю голосів посіла Ірина Суворова — директорка громадської спілки «Аптечна професійна асоціація України», засновником якої є власник мережі аптек «Доброго дня» Ігор Червоненко. З 2019-го по 2023 рік Суворова була директоркою департаменту контролю якості лікарських засобів Держлікслужби. У лютому 2023 року отримала підозру від СБУ у справі про завезення фальсифікованих ліків на 32 млн грн, після чого її відсторонили від посади в Держлікслужбі. Вироку в цій справі ще немає.

5 вересня відбулося перше засідання Ради. Голова НСЗУ Наталія Гусак уже презентувала їм підготовку до Програми медичних гарантій на 2025 рік, моніторинги медзакладів, оновлений процес планування й управління Програмою медичних гарантій.