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У Києві троє людей померли від ускладнень гарячки Західного Нілу

Загалом від червня у столиці лікувалися 17 осіб.

У Києві троє людей померли від ускладнень гарячки Західного Нілу
крапельниця
Фото: glavcom.ua

Починаючи з 1 червня у Свято-Михайлівській клінічній лікарні Києва на лікуванні перебували 17 пацієнтів із підтвердженим діагнозом гарячка Західного Нілу. Троє померли через ускладнення.

Про це повідомила директорка міського департаменту охорони Валентина Гінзбург, йдеться на сайті КМДА.

За словами Гінзбург, серед хворих – 10 чоловіків і 7 жінок із різних районів столиці, двоє - жителі Київської та Черкаської областей. Вони потребували стаціонарного лікування через важкість стану. 

За інформацією інфекціоністів, в Україні вірус гарячки Західного Нілу віднесений до I групи особливо небезпечних і за міжнародними стандартами ВООЗ належить до IV групи ризику. За своєю будовою вірус подібний до інших, що спричиняють енцефаліти, та вірусу гарячки Денге.

Гінзбург зауважила, що специфічної терапії наразі не існує, а лікування симптоматичне. 

"Тож поради звичайні: як і за будь-якого захворювання, при перших його ознаках звертайтеся до лікаря та лікуйтеся під наглядом фахівця, повідомляючи йому про всі зміни свого стану. А щоб мінімізувати ризики саме гарячки Західного Нілу, встановіть удома москітні сітки, використовуйте репеленти, на прогулянку (особливо до парків і лісових зон відпочинку) одягайте речі, що максимально прикривають тіло. Зі зниженням температури повітря та зникненням комарів небезпека гарячки знижується майже до нуля", – додала очільниця департаменту.

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