Кампанія заохочує чоловіків більше дбати про своє ментальне здоров’я та звертатися по допомогу.

В Україні стартувала масштабна інформаційна кампанія «Будь другом. Собі теж», що має на меті подолати стигму навколо проблем ментального здоров’я чоловіків та заохотити їх звертатися по допомогу, коли вони цього потребують.

Про це повідомляє пресцентр Міністерства внутрішніх справ України.

Як зазначається в повідомленні, “в умовах повномасштабної війни українські чоловіки стикаються з численними психологічними викликами. Втрата близьких, розлука з родинами, постійний стрес – усе це створює тягар, з яким може бути складно впоратися самотужки. Проте, з дитинства хлопчиків нерідко обмежують у прояві емоцій, формуючи стереотипи на кшталт «чоловіки не плачуть», які є руйнівними для ментального здоров’я. Через ці установки у старшому віці хлопці та чоловіки уже самі забороняють собі природні реакції на стрес та переживання, аби зберегти образ сильного та безстрашного в очах суспільства”.

Проморолик кампанії «Будь другом. Собі теж»

Роль ветерана у проморолику виконує воїн російсько-української війни, ведучий телеканалу ICTV2 Олександр Швачка. Він на власному досвіді відчув важливість підтримки для військових і своєю участю у кампанії прагне заохотити чоловіків більше дбати про власне ментальне здоров’я та звертатися по допомогу.

Кампанія «Будь другом. Собі теж» звертається до чоловіків із закликом осмислити власне ставлення до ментального здоров’я крізь призму чоловічої дружби. Адже часто чоловіки готові зробити для друзів значно більше, ніж для себе самих. Тож, заклик кампанії — будь другом і собі самому, звикай піклуватися і про себе також, зазначають автори ідеї..

Кампанія впроваджується в партнерстві з Координаційним центром з психічного здоров’я Кабінету Міністрів України та МВС за підтримки Фонду «Партнерство за сильну Україну».

Тематична хвиля «Будь другом. Собі теж» є частиною комунікаційної кампанії «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров’я”Ти як?” – ініціативи першої леді Олени Зеленської.

Нагадаємо, внаслідок війни проти Росії понад 10 млн громадян України постраждали і потребують підтримки. Як повідомила віцепрем'єр-міністерка-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, у різних регіонах у людей різні потреби. “Наприклад, Івано-Франківщина, Львівщина, Тернопільщина говорять про більш довготривалі проєкти, такі як облаштування, соціальне житло, ментальне здоров'я, а регіони, які зараз під обстрілами - Херсонщина, Донеччина - їм би просто вижити. Їм би просто укриття, їм би школу у підземці”, - уточнила віцепрем'єр-міністерка.