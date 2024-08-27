Експертиза пошкоджень "Охматдиту" триватиме близько місяця, потім оголосять тендер

Уже сформована наглядова рада, яка контролюватиме використання коштів на відбудову лікарні "Охматдит". До її складу увійшли 15 членів: сім представників українських організацій та міжнародних донорів, які жертвували на відновлення, зокрема представник посольства Литви і ПРООН, а також вісім представників громадянського суспільства.

Це – пацієнтські організації, організації громадянського суспільства. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав під час форуму "Україна 2024. Незалежність".

"Зараз, наскільки я знаю, ми з прем'єр-міністеркою Литви відвідували Охматдит, зараз проводиться експертиза пошкоджень. Протягом одного місяця буде завершено експертиза, після цього будуть прийняті рішення щодо тендерів, подальших кроків", – сказав Шмигаль.

Що відбувається з відновленням "Охматдиту"

Після російського удару по дитячій лікарні "Охматдит" 8 липня кошти на відновлення збирали на декілька рахунків, зокрема й благодійного фонду "Охматидт – здорове дитинство". Номер цього рахунку офіційно поширювала лікарня.

Для відновлення медзакладу оголосили приватний тендер, який проводив саме фонд – оскільки ці кошти не були на казначейському рахунку, то закупівлю можна було проводити без державного майданчика. Переможцем оголосили фірму, яка мала одну з найдорожчих пропозицій, але при цьому не мала досвіду виконання тендерів для держави. Після оприлюднення журналістами цих даних 2 серпня міністр охорони здоров'я, фонд, гендиректор лікарні зібрали пресконференції, на якій сказали, що договору з оголошеним переможцем ще не підписали. Також вони сказали, що пропозиції інших учасників відкинули через ознаки недоброчесності. Міністр Віктор Ляшко сказав, що фонд тепер має перерахувати зібрані ним 378 млн гривень на державний рахунок "Охматдиту", а тендер з приватного стане державним. Більше про це можна почитати в матеріалі "Відбудова Охматдиту після російської атаки: що відбувається навколо найбільшої дитячої лікарні України".

16 серпня Володимир Жовнір, гендиректор лікарні, звинуватив фонд у відмові переказувати кошти на рахунок лікарні. І додав, що лікарня розглядає імовірність розірвати правовідносини з фондом через те, що їхні дії є недобросовісними та імовірно шахрайськими.

У фонді сказали, що в них зараз немає на переказ коштів підстав і фонд обдумає альтернативи використання коштів.

Ляшко сказав, що цим уже займаються правоохоронні органи, і після цього відсторонив Жовніра. Жовнір назвав це спільним рішенням.