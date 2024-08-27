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У Бразилії випадок mpox зафіксували у найбільшому міжнародному аеропорту

Симптоми хвороби виявили у чоловіка, який перебував у спеціальній зоні для шукачів притулку.

У Бразилії випадок mpox зафіксували у найбільшому міжнародному аеропорту
Фото: EPA/UPG

Бразильський регулятор з питань здоров'я та санітарії Анвіза у понеділок розповів про виявлення підозри на вірус mpox в одного з пасажирів найбільшого міжнародного аеропорту країни.

За повідомленням Reuters, чоловік із симптомами захворювання у терміналі летовища Сан-Пауло перебував у спеціальній зоні для шукачів притулку. Разом з ним на отримання статусу біженця там чекали близько 650 інших людей.

Влада Бразилії не повідомляє країну походження хворого. Також не уточнюється, чи належить цей випадок mpox до нового небезпечного штаму, через який Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію міжнародного масштабу.

Загалом у Бразилії цьогоріч фіксували близько 700 заражень вірусом, який раніше був відомий як мавпяча віспа. Проте жоден з них не був нової більш смертельної мутації. 

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