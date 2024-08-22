Міноборони запускає два великі інфраструктурні проєкти, зокрема, реконструкцію військових шпиталів

Будуть дві черги реновації шпиталів.

Міністерство оборони України запускає два великі інфраструктурні проєкти.

Про них розповів міністр оборони Рустем Умєров на VII Міжнародному ветеранському форумі "Україна. Ветерани. Єдність", передає "Інтерфакс-Україна".

"Розуміємо, що повернення до мирного життя після бойових дій - це непростий процес. Тому в міністерстві створили управління психологічної підтримки, що займається реінтеграцією в мирне життя", - сказав міністр.

Умєров розповів, що першим проєктом є реконструкція військових шпиталів.

"Наша мета реконструювати шпиталі в 12 містах протягом двох найближчих років... Військова медицина буде на рівні наших західних партнерів" - сказав міністр.

У першій черзі реновації - Дніпро, Одеса, Харків, Київ, Вінниця; друга черга шпиталів - у Житомирі, Луцьку, Львові, Полтаві, Рівному, Хмельницькому, Хмільнику.

Другий проєкт - безбар'єрність. Його будуть реалізовувати разом із громадами.

Умєров додав, що проєкт представлять найближчим часом.