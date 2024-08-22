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Міноборони запускає два великі інфраструктурні проєкти, зокрема, реконструкцію військових шпиталів

Будуть дві черги реновації шпиталів.

Міноборони запускає два великі інфраструктурні проєкти, зокрема, реконструкцію військових шпиталів
Рустем Умєров
Фото: Міноборони

Міністерство оборони України запускає два великі інфраструктурні проєкти.

Про них розповів міністр оборони Рустем Умєров на VII Міжнародному ветеранському форумі "Україна. Ветерани. Єдність", передає "Інтерфакс-Україна".

"Розуміємо, що повернення до мирного життя після бойових дій - це непростий процес. Тому в міністерстві створили управління психологічної підтримки, що займається реінтеграцією в мирне життя", - сказав міністр.

Умєров розповів, що першим проєктом є реконструкція військових шпиталів. 

"Наша мета реконструювати шпиталі в 12 містах протягом двох найближчих років... Військова медицина буде на рівні наших західних партнерів" - сказав міністр.

У першій черзі реновації - Дніпро, Одеса, Харків, Київ, Вінниця; друга черга шпиталів - у Житомирі, Луцьку, Львові, Полтаві, Рівному, Хмельницькому, Хмільнику.

Другий проєкт - безбар'єрність. Його будуть реалізовувати разом із громадами.

Умєров додав, що проєкт представлять найближчим часом.

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