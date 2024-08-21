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На Херсонщині з початку року у пересувному рентген-кабінеті обстеження пройшли 4500 людей

Лікарі діагностували 12 випадків туберкульозу, 4 випадки онкопатології та 4 пневмонії.

На Херсонщині з початку року у пересувному рентген-кабінеті обстеження пройшли 4500 людей
Фото: Херсонська ОВА

На Херсонщині продовжує працювати пересувний рентген кабінет, повідомляє місцева ОВА. 

З початку 2024 року фахівці Фтизіопульмонологічного медичного центру  здійснили майже 100 виїздів до 55-ти населених пунктів області. Флюорографічні обстеження пройшли 4500 мешканців. Лікарі діагностували 12 випадків туберкульозу, 4 випадки онкопатології та 4 пневмонії.

Окрім цього, у березні поточного року Департамент здоров’я обласної державної адміністрації, КНП «Фтизіопульмонологічний медичний центр» ХОР та БФ «Лікарі без кордонів - Бельгія» підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо заходів зі скринінгу на туберкульоз на деокупованих територіях Херсонської області.

За цей період медики - волонтери БФ «Лікарі без кордонів - Бельгія» здійснили 85 виїздів та оглянули 2800 мешканців Великоолександрівської та Високопільської громад. 

Скринінгове флюорографічне обстеження дає можливість на ранніх стадіях діагностувати як туберкульоз, так й інші захворювання органів грудної клітки та отримати зображення високої якості у цифровому варіанті. 

Також за потреби пацієнти отримують консультацію лікаря-фтизіатра та можуть пройти швидке тестування на інфекційні захворювання.

Профілактичні обстеження продовжуватимуться і надалі. 

Зазначимо, нещодавно у Бериславському районі Херсонщини розпочав роботу мобільний аптечний пункт. Маршрут охоплюватиме віддалені села, де немає стаціонарних аптек.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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