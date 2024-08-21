На Херсонщині з початку року у пересувному рентген-кабінеті обстеження пройшли 4500 людей

На Херсонщині продовжує працювати пересувний рентген кабінет, повідомляє місцева ОВА.

З початку 2024 року фахівці Фтизіопульмонологічного медичного центру здійснили майже 100 виїздів до 55-ти населених пунктів області. Флюорографічні обстеження пройшли 4500 мешканців. Лікарі діагностували 12 випадків туберкульозу, 4 випадки онкопатології та 4 пневмонії.

Окрім цього, у березні поточного року Департамент здоров’я обласної державної адміністрації, КНП «Фтизіопульмонологічний медичний центр» ХОР та БФ «Лікарі без кордонів - Бельгія» підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо заходів зі скринінгу на туберкульоз на деокупованих територіях Херсонської області.

За цей період медики - волонтери БФ «Лікарі без кордонів - Бельгія» здійснили 85 виїздів та оглянули 2800 мешканців Великоолександрівської та Високопільської громад.

Скринінгове флюорографічне обстеження дає можливість на ранніх стадіях діагностувати як туберкульоз, так й інші захворювання органів грудної клітки та отримати зображення високої якості у цифровому варіанті.

Також за потреби пацієнти отримують консультацію лікаря-фтизіатра та можуть пройти швидке тестування на інфекційні захворювання.

Профілактичні обстеження продовжуватимуться і надалі.

Зазначимо, нещодавно у Бериславському районі Херсонщини розпочав роботу мобільний аптечний пункт. Маршрут охоплюватиме віддалені села, де немає стаціонарних аптек.