На більшості напрямків зросла кількість атак, зокрема на Харківському – більш ніж удвічі

Також росіяни активізувалися на півдні України.

Протягом доби відбулося 166 бойових зіткнень, понад третина – на Покровському напрямку. Росія завдала восьми ракетних ударів із 13 ракетами, 83 авіаудари (104 КАБи), провела 4390 обстрілів, з них 152 – з реактивних систем залпового вогню, задіяла 1558 дронів-камікадзе.

На Харківському напрямку відбулося 11 атак у районах населених пунктів Липці і Вовчанськ. Про це речник Генштабу Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 15 атак росіян у районах Петропавлівки, Берестового, Стельмахівки, Синьківки та Степової Новоселівки.

“На Лиманському напрямку українські воїни відбили 18 атак противника у районах Макіївки, Новосадового, Греківки та Діброви”, – сказав речник.

На Сіверському напрямку Сили оборони України відбили п’ять атак неподалік Виїмки та Переїзного.

На Краматорському напрямку оборонці відбили вісім спроб росіян просунутися біля Часового Яру, Кліщіївки та Іванівського. За словами Ковальова, “ситуація контрольована”.

За підтримки бомбардувальної і штурмової авіації ворог 24 рази намагався просунутися на Торецькому напрямку. Бої йшли біля населених пунктів Нью-Йорк, Нелипівка, Торецьк і Залізне.

На Покровському захисники відбили 66 атак окупантів. Ворог намагався просунутися в напрямку Воздвиженки, Михайлівки, Калинівки, Новогродівки, Гродівки, Миколаївки, Птичого, Зеленого поля та інших населених пунктів.

На Курахівському напрямку Сили оборони стримують наступ ворога у районах населених пунктів Костянтинівка, Красногорівка і Карлівка, де росіяни десять разів намагалися прорвати оборону.

На Времівському напрямку було дві неуспішні спроби захопити позиції захисників.

На Орхівському напрямку ворог двічі безуспішно намагався просунутися у напрямку Новоданилівки і біля Малої Токмачки.

Активізувалися російські загарбники на Придніпровському напрямку – українські воїни відбили п’ять атак російських окупантів.

“Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції в Курській області”, – додав речник.