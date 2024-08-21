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США підтверджують передислокацію частини російських сил на Курщину

Речник Пентагону не уточнив, чи йдеться про передислокацію російських сил з України або з інших регіонів Росії.

США підтверджують передислокацію частини російських сил на Курщину
Бригадний генерал Патрік Райдер
Фото: Скріншот з відео

Речник Пентагону бригадний генерал Патрик Райдер прокоментував передислокацію російських підрозділів у Курську область.

"Якщо говорити загалом, то Росія досі докладає зусиль для реагування, і можна спостерігати просування українських сил", – зазначив речник Пентагону.

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Він додав, що США "справді спостерігають ознаки того, що росіяни передислоковують невеликі сили в Курську область для реагування" на наступ ЗСУ. Водночас він не уточнив, чи йдеться про передислокацію російських сил з України або з інших регіонів Росії.

Райдер нагадав, що від початку операції у Курській області Росія постала перед труднощами.

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