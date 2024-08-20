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Кабмін створює службу супроводу військовослужбовців, — Міноборони

Основне завдання служб супроводу полягатиме у допомозі військовослужбовцям у вирішенні низки соціальних та медичних питань.

Кабмін створює службу супроводу військовослужбовців, — Міноборони
Фото: mil.gov.ua

20 серпня під час засідання Кабінет міністрів України прийняв й впровадив постанову щодо діяльності служб супроводу в інтересах соціальної підтримки Захисників і Захисниць та членів їх родин.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Зазначено, що відповідну постанову розробили Міноборони та Генштаб ЗСУ.

Зокрема, служби супроводу будуть створені в органах військового управління, військових частинах, навчальних військових центрах та закладах.

Вони опікуватимуться військовослужбовцями, особами рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, поліціянтами та членами їх сімей.

Служби супроводу будуть сформовані на базі структурних підрозділів, до повноважень яких належить питання забезпечення соціального захисту, або за рахунок штатних посад за відповідними напрямками роботи.

За потреби до виконання завдань служби супроводу будуть залучатися представники інших служб.

"У війську зараз дуже багато цивільних людей, які до цього ніколи не стикалися з армією. Всім їм потрібна допомога щодо вирішення нагальних питань, з якими вони стикаються під час служби. Саме тому створюємо абсолютно нову службу, основна мета якої — надання своєчасної та якісної допомоги військовослужбовцям", — заявила заступниця Міністра оборони України Наталія Калмикова.

Основне завдання служб супроводу полягатиме у допомозі військовослужбовцям у вирішенні низки соціальних та медичних питань:

  • супроводження поранених, в тому числі через надання їм допомоги у питаннях направлення та проходження військово-лікарських комісій та медико-соціальних лікарських комісій, підтримка комунікації з членами їх сімей;
  • супроводження членів сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти та полонених та надання їм допомоги у питаннях реалізації належних пільг і гарантій;
  • сприяння в оформленні документів, необхідних для надання їм посвідчень, що підтверджують статус особи, на основі якого надаються відповідні пільги й компенсації;
  • участь у заходах супроводження або підтримки тих, хто звільняється зі служби.
  • Уповноважені особи служб супроводу будуть виявляти та оцінювати соціальні потреби військовослужбовців та уточнювати інформацію у закладах охорони здоров’я про потреби поранених та хворих.

Також вони будуть надавати всі необхідні консультації та забезпечувати «зворотній зв’язок» із надавачами соціальних послуг щодо вирішення актуальних питань військовослужбовців.

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