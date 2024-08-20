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Клименко: із Сумської області потрібно евакуювати 45 тисяч людей

Люди мають зрозуміти, що там перебувати небезпечно.

Клименко: із Сумської області потрібно евакуювати 45 тисяч людей
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
Фото: Пресслужба МВСУ

З прифронтових населених пунктів Сумської області  необхідно евакуювати 45 тисяч осіб.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у рамках Конгресу місцевих та регіональних рад у Кропивницькому, пише Укрінформ.

"Наразі нам необхідно по Сумщині евакуювати, це те, що на Раді оборони було прийнято – це десь 45 тисяч (осіб – ред.). У подальшому, тобто, це не термінова евакуація. Наразі близько 21 тисячі осіб ми евакуювали, з них 5 тисяч – дітей, саме з Сум. І у Сумах для того, щоб ця евакуація була планомірною, системною, ми відібрали кращих добровольців із числа працівників Нацполіції і ДСНС", — сказав глава МВС.

Клименко додає, що тих, хто не хоче виїжджати з прифронтових територій, будуть вмовляти.

"Ми будемо вмовляти людей, які не хочуть виїжджати – тут можна зрозуміти людей (їхні причини – ред.), але дітей ми маємо вивезти усіх. Тому і місцева влада, і сусідні регіони роблять все, щоб можна було кудись цих людей перевезти. Здебільшого люди їдуть до своїх родичів, до знайомих, але ж деякі не мають такої можливості. Тому вивозимо їх у сусідню Полтавську область, а також у Київську", — заявив Клименко і додав, що люди мають зрозуміти, що їм там перебувати небезпечно.

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