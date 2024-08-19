На Курщині взяли в полон командира роти окупантів
На Курщині взяли в полон командира роти окупантів
Депутати планують заборонити мобілізацію до 25 років. Натомість військові пропонують знизити призовний вік до 20
Депутати планують заборонити мобілізацію до 25 років. Натомість військові пропонують знизити призовний вік до 20
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Голова БФ "Охматдит": "Вірю, що те, що було написано на сторінці генерального директора – це не він написав"
Голова БФ "Охматдит": "Вірю, що те, що було написано на сторінці генерального директора – це не він написав"
Буданов – про убивство Фаріон: "ворог прагне використати будь-які інструменти, аби розʼєднати націю"
Буданов – про убивство Фаріон: "ворог прагне використати будь-які інструменти, аби розʼєднати націю"
Фентезі та фантастика: 10 нових книжок від українських видавців
Фентезі та фантастика: 10 нових книжок від українських видавців
Вже працюють правоохоронні органи, – Ляшко про новий скандал навколо Охматдиту
Вже працюють правоохоронні органи, – Ляшко про новий скандал навколо Охматдиту
На Львівщині 21-річного прикордонника затримали під час спроби переправити військовозобов’язаного за кордон
На Львівщині 21-річного прикордонника затримали під час спроби переправити військовозобов’язаного за кордон
Про російські стратегії закінчення війни
Про російські стратегії закінчення війни
ГоловнаСуспільствоВійна

Клименко: за останні два тижні зі Сумщини евакуювали понад п'ять тисяч осіб

Тренінги з евакуації для поліцейських і рятувальників Сумщини проводять "Білі янголи".

Клименко: за останні два тижні зі Сумщини евакуювали понад п'ять тисяч осіб
Ігор Клименко на Сумщині
Фото: Telegram/Ігор Клименко

Упродовж минулих двох тижнів із громад Сумської області, які найбільше потерпають від російських обстрілів, евакуювали понад п'ять тисяч осіб.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, поліцейські і рятувальники Сумщини, які займатимуться евакуацією людей, перебирають досвід у загону поліції "Білі янголи" з Донеччини.

"Свій досвід вони раніше передали харківським та херсонським колегам. Тепер Білий Янгол зʼявиться і на Сумщині. Фахівці евакуаційних груп навчаться швидко орієнтуватися в нестандартних ситуаціях, надавати домедичну допомогу в екстремальних умовах та застосовувати навички кризової комунікації", - розповів міністр.

Днями Клименко повідомив, що разом з евакуацією жителів Сумщини МВС і влада регіону налагодили процес формування гуманітарної допомоги для цивільних на території проведення операції Сил оборони в Курській області.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies