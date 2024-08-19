Клименко: за останні два тижні зі Сумщини евакуювали понад п'ять тисяч осіб

Тренінги з евакуації для поліцейських і рятувальників Сумщини проводять "Білі янголи".

Упродовж минулих двох тижнів із громад Сумської області, які найбільше потерпають від російських обстрілів, евакуювали понад п'ять тисяч осіб.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, поліцейські і рятувальники Сумщини, які займатимуться евакуацією людей, перебирають досвід у загону поліції "Білі янголи" з Донеччини.

"Свій досвід вони раніше передали харківським та херсонським колегам. Тепер Білий Янгол зʼявиться і на Сумщині. Фахівці евакуаційних груп навчаться швидко орієнтуватися в нестандартних ситуаціях, надавати домедичну допомогу в екстремальних умовах та застосовувати навички кризової комунікації", - розповів міністр.

Днями Клименко повідомив, що разом з евакуацією жителів Сумщини МВС і влада регіону налагодили процес формування гуманітарної допомоги для цивільних на території проведення операції Сил оборони в Курській області.