Укренерго розповіло про особливості відключення світла у вівторок

Укренерго оприлюднило інформацію про відключення світла у вівторок, 20 серпня.

Зокрема, з 16.00 по 17.00 і з 22.00 по 24.00 будуть застосовувати одну чергу відключень

Від 17.00 до 22.00 будуть застосовувати дві черги відключень одночасно, а в інші години – без обмежень.

У компанії наголосили, що енергоспоживання об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.