Укренерго розповіло про особливості відключення світла у вівторок

Укренерго оприлюднило інформацію про відключення світла у вівторок, 20 серпня.
Зокрема, з 16.00 по 17.00 і з 22.00 по 24.00 будуть застосовувати одну чергу відключень
Від 17.00 до 22.00 будуть застосовувати дві черги відключень одночасно, а в інші години – без обмежень.
У компанії наголосили, що енергоспоживання об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.
- Графіки відключень повернули 19 серпня. Це тому, що зросло споживання електроенергії через спеку.
- Графіки цьогоріч запровадили в травні, після масованих атак росіян на енергетичні об'єкти. Діяли вони майже кожен день.
- Наприкінці липня, після ремонту блоків АЕС, ситуація в системі покращилася, тож їх скасували. Однак, 16 серпня в Міненерго повідомили про можливе повернення відключень.