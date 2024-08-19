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Укренерго розповіло про особливості відключення світла у вівторок

Увечері поперемінно відключатимуть одну-дві черги одночасно.

Укренерго розповіло про особливості відключення світла у вівторок
відключення світла у Києві
Фото: EPA/UPG

Укренерго оприлюднило інформацію про відключення світла у вівторок, 20 серпня.

Зокрема, з 16.00 по 17.00 і з 22.00 по 24.00 будуть застосовувати одну чергу відключень 

Від 17.00 до 22.00 будуть застосовувати дві черги відключень одночасно, а в інші години – без обмежень.

У компанії наголосили, що енергоспоживання об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.

  • Графіки відключень повернули 19 серпня. Це тому, що зросло споживання електроенергії через спеку.
  • Графіки цьогоріч запровадили в травні, після масованих атак росіян на енергетичні об'єкти. Діяли вони майже кожен день. 
  • Наприкінці липня, після ремонту блоків АЕС, ситуація в системі покращилася, тож їх скасували. Однак, 16 серпня в Міненерго повідомили про можливе повернення відключень.
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