У понеділок повертаються графіки відключень світла, - Укренерго

У понеділок, 19 серпня, повертаються графіки відключень світла - завтра ввечері діятиме одна черга.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

"Завтра, 19 серпня, з 17:00 до 21:00 буде застосовуватись одна черга відключень. В інші години - без обмежень", - ідеться в повідомленні.

Причина застосування заходів обмеження – зростання споживання через спеку.