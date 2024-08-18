У понеділок повертаються графіки відключень світла, - Укренерго

У понеділок, 19 серпня, повертаються графіки відключень світла - завтра ввечері діятиме одна черга.
Про це повідомляє НЕК "Укренерго".
"Завтра, 19 серпня, з 17:00 до 21:00 буде застосовуватись одна черга відключень. В інші години - без обмежень", - ідеться в повідомленні.
Причина застосування заходів обмеження – зростання споживання через спеку.
- Графіки відключення світла цьогоріч запровадили в травні, після масованих атак росіян на енергетичні об'єкти. Діяли вони майже кожен день.
- Наприкінці липня, після ремонту блоків АЕС, ситуація в системі покращилася, тож їх скасували. Однак, 16 серпня в Міненерго повідомили про можливе повернення до графіків відключень.