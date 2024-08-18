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Партизани розвідали вогневі точки росіян у тимчасово окупованій Євпаторії

Росіяни встановили мішки з піском вздовж всієї набережної.

Партизани розвідали вогневі точки росіян у тимчасово окупованій Євпаторії
Фото: "Атеш"

Російські окупанти встановили "вогневі точки" у вигляді мішків з піском упродовж усієї набережної утимчасово окупованій Євпаторії. Кримські партизани вивідали їх.

Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ".

В "Атеш" зазначили, що так звані російські "вогневі точки" розташовані упродовж усієї набережної з інтервалом у 25-30 метрів. Крім того, росіяни встановлюють камери спостереження і планують закрити доступ до пляжів для відпочивальників.

"Дивлячись на гнилі дошки і порвані мішки з піском, стає очевидно, що з таким "укріпрайоном" довго повоювати не вийде. Кожна нова точка має ще сумніший вигляд, ніж попередня", — пишуть партизани.

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