Партизани розвідали вогневі точки росіян у тимчасово окупованій Євпаторії

Російські окупанти встановили "вогневі точки" у вигляді мішків з піском упродовж усієї набережної утимчасово окупованій Євпаторії. Кримські партизани вивідали їх.
Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ".
В "Атеш" зазначили, що так звані російські "вогневі точки" розташовані упродовж усієї набережної з інтервалом у 25-30 метрів. Крім того, росіяни встановлюють камери спостереження і планують закрити доступ до пляжів для відпочивальників.
"Дивлячись на гнилі дошки і порвані мішки з піском, стає очевидно, що з таким "укріпрайоном" довго повоювати не вийде. Кожна нова точка має ще сумніший вигляд, ніж попередня", — пишуть партизани.
- Протягом лютого-березня 2024 росіяни збудували на узбережжі Чорного моря в тимчасово окупованому Криму понад 100 км інженерно-фортифікаційних споруд.