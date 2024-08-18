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На Сумщині у прикордонних населених пунктах діє система перепусток

Суми прийняли понад 30 тисяч ВПО із прикордонних населених пунктів.

На Сумщині у прикордонних населених пунктах діє система перепусток
Фото: unn.ua

Для тих хто хоче їхати у прикордонні населені пункти, звідки проводиться евакуація людей, ззапроваджують систему перепусток.

Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Сумської МВА Олексій Дрозденко, пише "Укрінформ".

"Ми фіксуємо спроби, коли люди (які раніше евакуювалися – ред.) їдуть у свої рідні стіни, проте таких невелика кількість. Ми всіляко їх від цього відмовляємо. Крім того, на обласному рівні ми розгортаємо цілу систему перепусток для тих, хто там проживає, кому є потреба туди поїхати до батьків, всі обставини вивчаються окремо. Хоча ми всіляко радимо не наражати себе на небезпеку", — зазначив Дрозденко.

Кількість людей, які евакуюються із прикордонних населених пунктів, стало менше. Кілька тисяч людей вивезли у серпні.

Відомо, що Суми прийняли понад 30 тисяч ВПО із прикордонних населених пунктів.

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