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Армія РФ продовжує наступальні дії на Покровському напрямку, за добу — майже пів сотні боєзіткнень

Впродовж доби на фронті відбулося 139 бойових зіткнень.

Армія РФ продовжує наступальні дії на Покровському напрямку, за добу — майже пів сотні боєзіткнень
Українські захисники
Фото: Генштаб

Розпочалась 907 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 139 бойових зіткнень.

Про це ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах п’ять ракетних ударів із застосуванням семи ракет, а також 88 авіаударів, зокрема, скинув 96 КАБів. Крім цього, здійснив 4679 обстрілів, з них 109 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Борова Харківської області; Московське, Олександро-Калинове, Часів Яр, Курдюмівка, Михайлівка, Костянтинівка, Мирноград, Олександропіль, Зелене Поле, Мемрик, Шевченко, Водяне, Донецької області; Новоандріївка, Новоданилівка, Кам’янське на Запоріжжі; Одрадокам'янка на Херсонщині.

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 18 ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника, уразили дев’ять артилерійських систем та ще два важливих об’єкта окупантів.

На Харківському напрямку відбулося шість бойових зіткнення в районах населених пунктів Вовчанськ та Липці. 

На Куп’янському напрямку за добу відбулося десять ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Берестового та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 24 рази. Намагався просунутись неподалік Макіївки, Невського, Греківки, Новоєгорівки та Діброви. 

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали дев’ять штурмових дій російських загарбників поблизу Спірного, Виїмки та Переїзного.

На Краматорському напрямку окупанти атакували 12 разів, поблизу Часового Яру та Іванівського. Ситуація контрольована.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 19 атак неподалік Північного, Торецька та Залізного. 

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 46 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Воздвиженки, Миролюбівки, Новотроїцького, Новогродівки, Гродівки, Миколаївки, Желанного та Завітного. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Гродівки, Миколаївки та Новожеланного, противник активно застосовував штурмову та бомбардувальну авіацію.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили вісім атак в напрямку Красногорівки. 

На Времівському напрямку, за уточненою інформацією, противник здійснив три атаки наших позицій неподалік Вугледара.

На Придніпровському напрямку дві спроби ворога захопити наші позиції успіху не мали.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Сумською областю противник з території рф задіює авіацію для ударів по районах українських населених пунктів.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1170 осіб. Також українські захисники знешкодили сім танків, сім бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, одну РСЗВ, 38 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 79 автомобілів та дві одиниці спецтехніки окупантів.

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