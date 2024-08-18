Сили оборони за добу ліквідували 1170 російських загарбників

За минулу добу російська армія втратила ще 1170 солдатів, 71 артилерійську систему, 7 танків та 38 безпілотників.
Про це ідеться у зведенні Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.08.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 599 350 (+1170) осіб,
- танків ‒ 8508 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16480 (+7) од,
- артилерійських систем – 17056 (+71) од,
- РСЗВ – 1161 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 923 (+0) од,
- літаків – 367 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13752 (+38),
- крилаті ракети ‒ 2432 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 22992 (+79) од,
- спеціальна техніка ‒ 2846 (+2)
Дані уточнюються.