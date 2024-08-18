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Сили оборони за добу ліквідували 1170 російських загарбників

Ворог також втратив 7 танків, понад 70 атрилерійських систем та майже 40 БпЛА.

Сили оборони за добу ліквідували 1170 російських загарбників
Фото: EPAUPG

За минулу добу російська армія втратила ще 1170 солдатів, 71 артилерійську систему, 7 танків та 38 безпілотників.

Про це ідеться у зведенні Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.08.24 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу ‒ близько 599 350 (+1170) осіб,
  • танків ‒ 8508 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16480 (+7) од,
  • артилерійських систем –  17056 (+71) од,
  • РСЗВ – 1161 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 923 (+0) од,
  • літаків – 367 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13752 (+38),
  • крилаті ракети ‒ 2432 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 22992 (+79) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2846 (+2)

Дані уточнюються.

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